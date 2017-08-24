Жаркий. Летний. Твой. Большой биатлон вернулся в Россию

Город трамплина и лета

Доклад Макларена и последовавшие за ним санкции оставили Россию без большого биатлона на целый год. Международная блокада будет разорвана в Чайковском, где на летнем чемпионате мира соберутся 27 команд, в том числе и мировые звёзды — олимпийские чемпионы Антон Шипулин, Светлана Слепцова, Алексей Волков и достойные соперники из Беларуси, Италии, Украины и Казахстана.

В последние лет пять Чайковский перехватил у Уфы статус летней биатлонной столицы. Здесь регулярно проходят чемпионаты России, а нынешний чемпионат мира — первый международный опыт — вызвал неимоверный ажиотаж. Билеты на соревнования были распроданы уже за месяц до самого старта. И это при том, что биатлон здесь не главный вид спорта. Все указатели на комплексе «Снежинка» напоминают о совсем другом старте — этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Красавец-трамплин виден уже на въезде в город со стороны моста через Каму, а столб напоминает о тысячах километров до его знаменитых собратьев.

Трамплин для Шипулина

Антон Шипулин наряду с Дмитрием Губерниевым самая популярная фигура на этом чемпионате. Он зазывает жителей Чайковского на стадион со всех радиостанций, отмечает день рождения накануне соревнований в компании с детьми из реабилитационных центров и детдомов и собирает аншлаги на трибунах. В смешанной эстафете Антон выступит в привычной роли финишёра и велика вероятность, что ленту он будет пересекать с флагом.

Вообще для больших спортсменов участие в летних чемпионатах хорошая примера. К примеру, Максим Чудов 11 лет назад сделал подарок жителям родной Уфы и стал первым в истории чемпионом мира на лыжероллерах, Магдалена Нойнер спустя три года выиграла все летние старты в Оберхофе, а зимой стала двукратной олимпийской чемпионкой. Для Шипулина предстоящие старты — тоже хороший трамплин для олимпийского сезона и возможность зарядить себя победной уверенностью. Ведь из именитых спортсменов противостоять Шипулину с Волкову будет хорошо знакомый ещё с юниорских лет болгарин Красимир Анев и словацкий специалист по летнему биатлону Мартин Отченаш.

Монгольское нашествие

Летний биатлон — это не только подготовка к сезону, но и шанс заявить о себе у малых стран. Пять лет назад героем соревнований в Уфе стал индийский военнослужащий Рамиз Ахмад Паддир, а сейчас в центре внимания сборная Монголии, уже вторую неделю тренирующаяся на «Снежинке» в полном составе. Монгольские биатлонисты выступали ещё на Олимпиадах 1964 и 1968 годов, но с тех пор развитие биатлона в этой стране ничуть не продвинулось.



Новое поколение монгольских биатлонистов напомнило о себе на юниорском первенстве мира в Нове-Место. Тогда Нимцесте Дорбаяр занял предпоследнее место в спринте среди юношей, но сумел обогнать грека. С тех пор монголы, по словам их тренеров, добились заметного прогресса и в Чайковский приехали в полном составе точно не для того, чтобы занимать последние места. Посмотрим, что у них для начала получится в смешанной эстафете.

Чемпионат СНГ

Совсем недавно мы с коллегами вспоминали перипетии последней Олимпиады, на которой бывшие советские республики выступали под одним флагом. Турнир в Чайковском нас словно возвращает во времена Спартакиады народов СССР. Главными конкурентами россиян будут именно спортсмены из бывших союзных республик. Беларусы привезли основной мужской состав во главе с российским тренером-мэтром Николаем Лопуховым, сборная Украины, несмотря на непростую политическую ситуацию выставила вполне зубастый и боевитый резерв. Сильнейших спортсменов привезли и казахи, которых снова возглавил Валерий Польховский.

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