Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в смешанной эстафете на ЧМ
Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском, сообщает известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В гонке выступят Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter