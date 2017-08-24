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24 августа 2017, 15:43 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в смешанной эстафете на ЧМ

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском, сообщает известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в <span class=error>Чайковском</span> сообщает известный телекомментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span>. Увеличить
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В гонке выступят Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.
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