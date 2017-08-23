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23 августа 2017, 15:47 | Биатлон | Советский спорт

Женская сборная России завершила сбор в Италии

Женская сборная России по биатлону завершила сбор в Италии, сообщает АСН «Тюменская Арена».

Женская сборная России по биатлону завершила сбор в Италии сообщает <span class=error>АСН</span> Тюменская Арена. Увеличить
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Сбор в Антхольце проходил с 3 августа. В нем принимали участие восемь биатлонисток: Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Светлана Миронова, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

Они тренировались под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова.

Ранее в этом межсезонье женская национальная команда побывала в Алтайском крае, словенской Поклюке и эстонском Отепя.

Напомним, первый этап нового сезона Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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