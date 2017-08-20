Белорусские биатлонисты завершают подготовку к летнему чемпионату мира

Команда под руководством старшего тренера мужской команды Василия Большакова и наставника национальной сборной, председателя тренерского совета Юрия Альберса перед отъездом на важный старт провела контрольную тренировку со спринтерской гонкой. Выступлением в Чайковском биатлонисты завершат первую часть (летнюю) подготовки к зимнему олимпийскому сезону.

В «Раубичах» сегодня утром собрались все ведущие белорусские биатлонисты. Кроме основной команды, в спринтерском забеге участие приняли юниоры, которые выступят на мировом форуме в Чайковском. Пока атлеты разминались, тренерский штаб внимательно формировал список участников, устанавливался стартовый городок: подход к гонке был самым серьезным.

Победителем забега стал Сергей Бочарников, который, несмотря на два промаха на первом огневом рубеже, уверенно справился с ходом по трассе. Второе место занял Роман Елетнов, замкнул тройку призеров Владимир Чепелин. К сожалению, лидерам мужской команды не удалось обойтись без промахов, однако, по мнению старшего тренера Василия Большакова, важно посмотреть, как после насыщенного подготовительного периода биатлонисты справятся со стрельбой.

«Показанными результатами на сегодняшней контрольной гонке удовлетворен. Конечно, не обошлось без помарок на огневом рубеже. Однако лучше промахнуться сейчас, летом, чем допустить ошибку зимой во время сезона. Понравилась скорость прохождения дистанции подопечными. Перед летним чемпионатом мира в Чайковском команда выглядит неплохо. Способна ли она претендовать на награды предстоящего турнира? Увидим уже в России. Сильный состав выставят хозяева чемпионата, другие сборные, хотя многих ведущих биатлонистов в Чайковском и не будет, что увеличивает наши шансы на попадание в призеры», — рассказал Василий Большаков.

Тренер отметил и молодых биатлонистов Антона Смольского, Виктора Кривко. Последний показывает хорошие результаты в стрельбе, но ему, по мнению наставника, необходимо набрать оптимальные физические кондиции.

Один из лидеров сборной по биатлону Сергей Бочарников, победивший в контрольной гонке в «Раубичах», считает, что на предстоящем летнем чемпионате мира белорусам удастся составить серьезную конкуренцию ведущим спортсменам. «У нас сильная эстафетная команда, начнем борьбу на турнире именно с этой дисциплины. В программе чемпионата представлены спринт и гонка преследования, в которых выступаю удачно. Перед Олимпийскими играми в межсезонье у команды немного изменилась подготовка. С мая начались более интенсивные тренировки. Это практикуется у ведущих сборных. Думаю, такой вариант принесет пользу и нам», — рассказал он.

После чемпионата мира в Чайковском мужская сборная Беларуси переедет в Санкт-Петербург, где проведет небольшой сбор в специальном тоннеле на снегу. По мнению тренерского штаба, это необходимо, чтобы биатлонисты почувствовали лыжную трассу. Далее в сентябре и первой половине октября биатлонисты будут готовиться к зимнему олимпийскому сезону в «Раубичах».

Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.