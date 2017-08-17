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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30717387/
17 августа 2017, 20:38 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева планирует быть весь олимпийский сезон в хорошей форме

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева планирует быть в хорошей форме на протяжении всего олимпийского сезона 2017/2018 годов. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила австрийским журналистам из издания kitzbueheler-alpen во время летнего сбора в Хохфильцене, сообщает БЕЛТА.

Предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане безусловно очень важны. Однако планирую на протяжении всего <span class=error>биатлонного</span> сезона находиться в хорошей форме и гонки на этапах Кубка мира использовать в качестве подготовки к зимним Играм — сказала Дарья Домрачева. Увеличить
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«Предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане, безусловно, очень важны. Однако планирую на протяжении всего биатлонного сезона находиться в хорошей форме и гонки на этапах Кубка мира использовать в качестве подготовки к зимним Играм», — сказала Дарья Домрачева.

Белорусская биатлонистка после Хохфильцена, где она была на сборах с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, вернулась на короткий период в Раубичи, а в настоящее время тренируется в немецком Оберхофе.

Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.

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