Дарья Домрачева планирует быть весь олимпийский сезон в хорошей форме
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева планирует быть в хорошей форме на протяжении всего олимпийского сезона 2017/2018 годов. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила австрийским журналистам из издания
kitzbueheler-alpen во время летнего сбора в Хохфильцене, сообщает БЕЛТА.
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«Предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане, безусловно, очень важны. Однако планирую на протяжении всего биатлонного сезона находиться в хорошей форме и гонки на этапах Кубка мира использовать в качестве подготовки к зимним Играм», — сказала Дарья Домрачева.
Белорусская биатлонистка после Хохфильцена, где она была на сборах с мужем
Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
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