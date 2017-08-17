Дарья Домрачева планирует быть весь олимпийский сезон в хорошей форме

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«Предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане, безусловно, очень важны. Однако планирую на протяжении всего биатлонного сезона находиться в хорошей форме и гонки на этапах Кубка мира использовать в качестве подготовки к зимним Играм», — сказала Дарья Домрачева.

Белорусская биатлонистка после Хохфильцена, где она была на сборах с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, вернулась на короткий период в Раубичи, а в настоящее время тренируется в немецком Оберхофе.

Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.