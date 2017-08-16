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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30701190/
16 августа 2017, 14:51 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусские биатлонисты назвали состав на летний ЧМ в России

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты назвали состав на летний чемпионат мира в российском Чайковском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

На данный момент мужская команда под руководством Василия Большакова проходит сбор в «Раубичах», после чего отправится на турнир. В выездном составе биатлонисты: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов, Виктор Кривко, Александр Дорожко. Как отметил старший тренер сборной Василий Большаков, основной состав в «Раубичах» проведет контрольную тренировку с юниорской командой, чтобы оценить готовность биатлонистов перед стартом.

Женскую сборную Беларуси, основной состав которой сейчас тренируется в Австрии, на летнем чемпионате мира в России будут представлять Дарья Юркевич и Кристина Ильченко. В соревнованиях среди юниоров выступят Антон Смольский, Вадим Радюк, Игорь Карпюк, Роман Шинкевич, а также Динара Алимбекова и Анастасия Ануфриева.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Чайковском с 25 по 27 августа.

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