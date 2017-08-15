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15 августа 2017, 18:43 | Биатлон | Советский спорт

Рикко Гросс: Весь тренировочный план рассчитан под Игры-2018

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о подготовке к сезону.

Старший тренер мужской сборной России <span class=error>Рикко</span> <span class=error>Гросс</span> рассказал о подготовке к сезону. Увеличить
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— В межсезонье мы работаем строго по плану. В августе, как и хотели, приехали в Тюмень. Мы каждый год проводим сборы в «Жемчужине Сибири», — приводит слова Гросса АСН «Тюменская Арена». — Для нас сейчас очень важно для тренировок иметь трассы разного рельефа. На территории этого комплексе есть как равнина, так и хорошие крутые подъёмы. Плюс «Жемчужина Сибири» — единственный биатлонный Центр, где к нашим услугам — сразу два стрельбища.

— В Чайковском скоро стартует чемпионат мира по летнему биатлону. Ваша команда в нем участие не примет, но наблюдать за соревнованиями вы наверняка собираетесь пристально?
— Конечно, будем тщательно следить за стартами в Чайковском. В это межсезонье мы подходим индивидуально к подготовке каждого спортсмена. Весь тренировочный план сосредоточен на олимпийский год и конкретно на Игры-2018. Летний планетарный форум мы пропустим, но выступим в конце сентября там же, в Чайковском, на чемпионате России.

Напомним, с 3 по 20 августа мужская сборная России проводит сбор в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
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