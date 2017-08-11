Национальной сборной Беларуси предложен новый концепт гоночной формы в цветовой гамме василька
Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18.
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Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18. В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов: геометрический и растительный орнамент, традиционный доминантный мотив «Букет» и принцип цветовогоделения по средней линии, сообщает «Биатлон Онлайн».
Цветовая гамма — «василек и солнечные блики». Автор концепта — Виталий Ортюх.
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