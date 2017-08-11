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11 августа 2017, 16:53 | Биатлон | Прессбол

Национальной сборной Беларуси предложен новый концепт гоночной формы в цветовой гамме василька

Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18.

Оригинальный <span class=error>концепт</span> гоночной формы предложен национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> по биатлону в сезоне 2017/18. Увеличить
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Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18. В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов: геометрический и растительный орнамент, традиционный доминантный мотив «Букет» и принцип цветовогоделения по средней линии, сообщает «Биатлон Онлайн».

Цветовая гамма — «василек и солнечные блики». Автор концепта — Виталий Ортюх.

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