В министерстве спорта Казахстана прокомментировали переход чемпионки мира по биатлону в сборную России

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Ранее Пантова заявила, что переезжает на постоянное местожительство в Тюмень, так как ее отец продолжит там тренерскую карьеру. При этом она отметила, что поменяла страну не из-за денег.

18-летняя Пантова в 2016 году завоевала золотую медаль в гонке преследования (пасьют) на юниорском чемпионате мира, а на Юношеской Олимпиаде выиграла «бронзу» в спринте.

«Хотелось бы отметить, что министерством культуры и спорта РК созданы все необходимые условия для национальной сборной по биатлону, которая первой завоевала 10 лицензий на предстоящие 23-е зимние Олимпийские игры 2018 года. Сейчас, в августе, команда проводит подготовку к ОИ в болгарском городе Бельмекене. До начала ОИ утвержден план подготовки по биатлону и выделены все необходимые средства.

Касательно инициативы перехода Арины Пантовы в иностранную команду, то есть в Российскую Федерацию, это немного неожиданно для нас.

Как отметила она в своем комментарии, ее инициатива о переходе никак не связано с условиями подготовки в составе молодежной национальной сборной РК и это решение она объясняет переездом отца в Россию.

Пантова состоит в Республиканском Центре Олимпийской подготовки РК и является лидером молодежной национальной сборной команды.

К большому сожалению, мы не можем влиять на ее принятое решение о смене спортивного гражданства. Однако, согласно утвержденному правилу перехода спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую, в том числе иностранную, спортсмен обязуется совместно с республиканской аккредитованной федерацией по биатлону пройти ряд процедур.

Помимо этого, имеются определенные требования Международной федерации биатлона, которые необходимо выполнить для смены спортивного гражданства, — говорится в сообщении министерства спорта и культуры.

Отметим, что родилась и выросла Арина Пантова в Павлодаре в биатлонной семье: ее мама Виктория работает тренером и была первым наставником дочери, отец Дмитрий в составе сборной Казахстана участвовал на Олимпиадах-1994, 1998 и 2002 года, а старший брат Антон с 2007 года выступает за сборную Казахстана и в прошедшем сезоне выигрывал «серебро» на Универсиаде-2017 и Азиаде-2017.

Добавим, что информации о переходе 26-летнего Антона Пантова в другую сборную на данный момент не поступало.