Казахстанские биатлонисты проводят сборы в Болгарии
Сборная Казахстана по биатлону проводит
учебно-тренировочные сборы в болгарском местечке Белмекен. Сборы проходят в условиях среднегорья.
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В ходе
Состав мужской сборной: Василий Подкорытов, Антон Пантов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Куц, Тимур Хамитгатин.
Состав женской сборной: Дарья Климина (Усанова), Алина Райкова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева. Напомним, что Галина Вишневская готовится к сезону по индивидуальному плану вместе с личным тренером Рафаилем Мирсалимовым. Галина присоединится к сборной на летнем чемпионате мира.
По окончании сборов в болгарском Белмекене сборная Казахстана по биатлону в полном составе вылетает в Россию для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в период с 25 по 27 августа в городе Чайковский (Россия).
После летнего чемпионата мира по биатлону сборная в полном составе отправится в Тюмень для проведения очередных
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