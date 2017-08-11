Казахстанские биатлонисты проводят сборы в Болгарии

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В ходе учебно-тренировочных сборов наши атлеты совершают кросс-походы, проводят тренировки на выносливость и развитие физической силы.

Состав мужской сборной: Василий Подкорытов, Антон Пантов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Куц, Тимур Хамитгатин.

Состав женской сборной: Дарья Климина (Усанова), Алина Райкова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева. Напомним, что Галина Вишневская готовится к сезону по индивидуальному плану вместе с личным тренером Рафаилем Мирсалимовым. Галина присоединится к сборной на летнем чемпионате мира.

По окончании сборов в болгарском Белмекене сборная Казахстана по биатлону в полном составе вылетает в Россию для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в период с 25 по 27 августа в городе Чайковский (Россия).