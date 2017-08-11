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11 августа 2017, 13:56 | Биатлон | Sports.kz

Казахстанские биатлонисты проводят сборы в Болгарии

Сборная Казахстана по биатлону проводит учебно-тренировочные сборы в болгарском местечке Белмекен. Сборы проходят в условиях среднегорья.

Сборная Казахстана по биатлону проводит <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы в болгарском местечке <span class=error>Белмекен</span>. Сборы проходят в условиях <span class=error>среднегорья</span>. Увеличить
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В ходе учебно-тренировочных сборов наши атлеты совершают кросс-походы, проводят тренировки на выносливость и развитие физической силы.

Состав мужской сборной: Василий Подкорытов, Антон Пантов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Куц, Тимур Хамитгатин.

Состав женской сборной: Дарья Климина (Усанова), Алина Райкова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева. Напомним, что Галина Вишневская готовится к сезону по индивидуальному плану вместе с личным тренером Рафаилем Мирсалимовым. Галина присоединится к сборной на летнем чемпионате мира.

По окончании сборов в болгарском Белмекене сборная Казахстана по биатлону в полном составе вылетает в Россию для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в период с 25 по 27 августа в городе Чайковский (Россия).

После летнего чемпионата мира по биатлону сборная в полном составе отправится в Тюмень для проведения очередных учебно-тренировочных сборов.

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