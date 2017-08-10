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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30647960/
10 августа 2017, 18:37 | Биатлон | Vesti.kz

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров из Казахстана объявила о переходе в сборную Россию

18-летняя казахстанская биатлонистка Арина Пантова с нового сезона будет выступать за сборную России, передает корреспондент Vesti.kz.

Свое решение Пантова объяснила на странице в Instagram. По ее словам, главным фактором в смене спортивного гражданства стали семейные обстоятельства — ее отец переехал из родного Павлодара в Тюмень, где продолжит тренерскую карьеру.

В 2016 году Пантова завоевала золотую медаль в гонке преследования (пасьют) на юниорском чемпионате мира, а на Юношеской Олимпиаде выиграла «бронзу» в спринте.

Родилась и выросла Пантова в Павлодаре в биатлонной семье: ее мама Виктория работает тренером и была первым наставником дочери, отец Дмитрий в составе сборной Казахстана участвовал на Олимпиадах-1994, 1998 и 2002 года, а старший брат Антон с 2007 года выступает за сборную Казахстана и в прошедшем сезоне выигрывал «серебро» на Универсиаде-2017 и Азиаде-2017.

Стоит отметит, что информации о переходе 26-летнего Антона Пантова в другую сборную на данный момент не поступало.
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Новости Биатлона

18-летняя казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за Россию

18-летняя казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за Россию

Победительница молодёжного чемпионата мира по биатлону, бронзовая медалистка Юношеских олимпийских игр казахстанская биатлонистка Арина Пантова приняла решение поменять спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Россию. Об этом 18-летняя спортсменка написала на своей странице в сети «Инстаграм».
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