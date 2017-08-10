Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30638777/
10 августа 2017, 1:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Печёнкин: Надо работать над собой, а там уже всё получится

В Пермском крае стартовали всероссийские отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону-2017, который пройдет здесь же, в Чайковском, с 25 по 27 августа.

В Пермском крае стартовали всероссийские отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону-2017 который пройдет здесь же в <span class=error>Чайковском</span> с 25 по 27 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В мужском спринте победил тюменец Евгений Идинов, опередив своего партнера по команде Александра Печёнкина всего на 4,3 секунды.

«Настраивался на первое место, так как гонок, которые позволяют отобраться на летний чемпионат мира всего две, поэтому нужно сразу постараться набрать максимальное число очков. Результатом доволен, четыре секунды, которые уступил победителю, видимо, потерял на рубеже, застоялся, или надо было попадать последним выстрелом. Ходом чувствовал себя хорошо, где-то шёл спокойно, можно было и добавить.

Конечно, хочется воспользоваться возможностью и выступить на домашнем чемпионате мира, тем более, который пройдет в моем родном городе. Цели всегда максимальные, работать над собой, а там уже всё получится и физически, и в стрельбе, и инвентарь, все складывается из мелочей, — приводит слова Печёнкина Rusbiathlon.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?