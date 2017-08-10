Печёнкин: Надо работать над собой, а там уже всё получится

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В мужском спринте победил тюменец Евгений Идинов, опередив своего партнера по команде Александра Печёнкина всего на 4,3 секунды.

«Настраивался на первое место, так как гонок, которые позволяют отобраться на летний чемпионат мира всего две, поэтому нужно сразу постараться набрать максимальное число очков. Результатом доволен, четыре секунды, которые уступил победителю, видимо, потерял на рубеже, застоялся, или надо было попадать последним выстрелом. Ходом чувствовал себя хорошо, где-то шёл спокойно, можно было и добавить.

Конечно, хочется воспользоваться возможностью и выступить на домашнем чемпионате мира, тем более, который пройдет в моем родном городе. Цели всегда максимальные, работать над собой, а там уже всё получится и физически, и в стрельбе, и инвентарь, все складывается из мелочей, — приводит слова Печёнкина Rusbiathlon.