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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30607919/
7 августа 2017, 12:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Цветков: Пару дней назад уехали на сбор, а я уже скучаю и хочу домой к любимой

Российский биатлонист Максим Цветков признался, что на сборе очень скучает по своей возлюбленной.

Российский биатлонист Максим Цветков признался что на сборе очень скучает по своей возлюбленной. Увеличить
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Мужская сборная России в составе Антона Бабикова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Александра Логинова, Максима Цветкова, Юрия Шопина ведёт подготовку к сезону на сборе в Тюмени, который завершится 24 августа.

«Всего пару дней назад уехали на сбор, а я уже скучаю и хочу домой к любимой. Фото без фильтров, набережная в Вологде», — написал Цветков на своей странице в «Инстаграме».
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