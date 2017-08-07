Цветков: Пару дней назад уехали на сбор, а я уже скучаю и хочу домой к любимой
Российский биатлонист Максим Цветков признался, что на сборе очень скучает по своей возлюбленной.
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Мужская сборная России в составе Антона Бабикова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Александра Логинова, Максима Цветкова, Юрия Шопина ведёт подготовку к сезону на сборе в Тюмени, который завершится 24 августа.
«Всего пару дней назад уехали на сбор, а я уже скучаю и хочу домой к любимой. Фото без фильтров, набережная в Вологде», — написал Цветков на своей странице в «Инстаграме».
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