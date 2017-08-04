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4 августа 2017, 16:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Тюмени

Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Тюмени, который продлится до 24 августа.

Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Тюмени который продлится до 24 августа. Увеличить
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Женская команда начала тренировки в Антхольце (Италия), этот сбор завершится 23 августа, сообщает официальный сайт СБР.

Мужская сборная России: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин.
Женская сборная России: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова.

Антон Шипулин и Алексей Волков ведут подготовку на сборе в Сочи.
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