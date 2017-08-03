Заслуженный допингер России: Логинову и Старых присвоили звание ЗМС
Очередное решение из разряда «отморожу уши назло маме»: приказом министра Колобкова биатлонисты Логинов и Старых получили звания ЗМС.
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Видимо, что-то случилось...
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Олег Чикирис
Их не исправишь, бесполезно. Их решения не поддаются ни логике, ни элементарному здравому смыслу. В советские времена это назвали бы вредительством, сейчас можно всё.
Судьба олимпийской сборной висит на волоске? Не беда. Назначим Ольгу Каниськину, лишенную
Российских легкоатлетов не допускает на Олимпиаду? Не страшно! Поручимся за Анну Чичерову в ответ на вопрос боссов из ИААФ: «Ну хоть
Не пронесло. Расхлебываем до сих пор.
Что говорить, если допигнеры сидят в Думе и в Совете Федерации, возглавляют Юнармию, снимаются в фильмах и вообще неплохо себя чувствуют. Не страшно: один раз не допингер.
Плевать мы хотели на расследования, подозрения и разоблачения. И не замечаем, что плюем против ветра…
Последний приказ минспорта из разряда вышеприведенных примеров. Я уже не говорю о том, что он нарушает разнарядку самого министерства, где черным по белому написано:
Пункт 30. Основаниями в присвоении почетных спортивных званий считаются:
<…>.
б) спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и (или) методов (для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»)…
Сейчас о другом: чуть больше чем через месяц на сессии МОК (возможно, до или после, но почти наверняка в сентябре) будет представлен доклад комиссий Международного олимпийского комитета о допинге в российском спорте. По итогам будет принято решение о полном или частичном допуске или полном недопуске сборной России на Игры-2018 в Пхенчхане. Как полагаете, уместно сейчас награждать спортсменов, уличенных в применении допинга?
Потом нам, конечно, расскажут, что вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, а бой роковой выиграть не было ни малейшего шанса. Возможно, будут найдены виновные, но, как говорил герой «Кавказской пленницы» «не из нашего района».
А Шипулин и компания при этом запросто могут остаться в следующем феврале дома и подключиться к огромной армии, которая будет следить за Олимпиадой по телевизору.
Присоединяйтесь, Антон! Присоединяйтесь…
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