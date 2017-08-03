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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30574866/
3 августа 2017, 13:04 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусские биатлонистки отправляются на сбор в Австрию, Дарья Домрачева готовится в Германии

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки сборной Беларуси сегодня отправляются на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 24 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по развитию вида спорта Юрий Альберс.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева которой сегодня исполнился 31 год провела тренировки в родных <span class=error>Раубичах</span> а теперь отправится в Германию где продолжит подготовку к новому сезону по индивидуальному плану. Увеличить
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В выездном составе Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола и Надежда Писарева. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которой сегодня исполнился 31 год, провела тренировки в родных «Раубичах», а теперь отправится в Германию, где продолжит подготовку к новому сезону по индивидуальному плану.

Мужская сборная Беларуси в эти дни находится на черноморском побережье, но не на пляжах, а в тренировочном лагере на Красной поляне в районе Сочи. Там белорусские биатлонисты пробудут до 7 августа, потом вернутся в Минск и до 22 августа продолжат тренировки в «Раубичах». После домашнего этапа подготовки Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко и Виктор Кривко отправятся на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в российском Чайковском с 25 по 27 августа. В составе женской сборной на летнем первенстве планеты выступят Кристина Ильченко и Дарья Юркевич. Кроме того, в соревнованиях юниоров в Чайковском Беларусь представят Динара Алимбекова, Анастасия Ануфриева, Вадим Радюк, Игорь Карпюк, Роман Шинкевич и Антон Смольский. В программе летнего ЧМ смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования. Ожидается, что всего за награды будут бороться биатлонисты из 25 стран.

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