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3 августа 2017, 9:12 | Биатлон | Советский спорт

День в истории. Дарье Домрачевой исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Ей исполнился 31 год.

Сегодня отмечает день рождения знаменитая белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева. Ей исполнился 31 год. Увеличить
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Дарья — трехкратная олимпийская чемпионка. Все три золота она завоевала на Олимпиаде в Сочи. Также в ее активе бронза Олимпиады 2010 в Ванкувере. Дважды она завоевывала золото чемпионата мира, два раза становилась чемпионкой Европы.

В сезоне 2014/2015 Дарья выиграла общий зачет Кубка мира. Всего в ее активе 28 побед на гонках Кубка мира. Домрачева — супруга легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

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