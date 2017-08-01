Шипулин и Волков провели тренировку с белорусскими биатлонистами

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«Это была обычная короткая тренировка в виде эстафетных гонок, которая позволила создать стрессовую ситуацию во время стрельбы. Она была нужна не только нам, но и россиянам. По итогам двух эстафет в необходимости подобных тренировок убедились и спортсмены, и тренеры.

Во время нынешнего сбора мы планируем провести ещё одну совместную тренировку с российскими биатлонистами, а также надеемся, что подобные занятия будут проводиться и на следующих сборах, — цитирует старшего тренера мужской сборной Беларуси Василия Большакова официальный сайт БФБ.