Екатерина Юрлова: Хочу, чтобы «Зенит» побеждал в любом составе
Чемпионка мира 2015, биатлонистка Екатерина Юрлова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» — о возвращении после рождении дочери, мечтах об Олимпиаде, атмосфере в сборной, финале Кубка Конфедераций, стадионе Крестовский и многом другом.
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«В НОРВЕГИИ БЫЛИ ВСЕ ЛУЧШИЕ»
— Вы только что вернулись с фестиваля Blink, который прошел в Норвегии. Расскажите, что это за мероприятие и почему решили принять в нем участие?
— Это традиционный фестиваль, норвежцы проводят его уже в 11 раз. Туда приглашают лучших лыжников и биатлонистов, которые
— Для вас это первый опыт выступления на подобном мероприятии?
— Два года назад я уже участвовала в этом фестивале и мне очень понравилось. Причем, как сам формат соревнований, так и то, что они проходят в середине лета. Плюс ко всему, есть возможность встретиться с основными соперниками, посмотреть на них, оценить свое состояние на их фоне.
— Это коммерческий старт?
— Да, это коммерческий старт, но в данный момент я была больше сконцентрирована на том, чтобы просто получить соревновательную практику. Прошлый сезон я пропускала в связи с рождением ребенка, поэтому любой старт для меня сейчас очень важен. Что касается денег, то финансовый аспект мне бы не хотелось комментировать.
— В каких условиях проходили соревнования? Где пролегали трассы?
— Это летний биатлон и лыжные гонки, бегаем на
— В одной из дисциплин, вы, кажется, дошли до полуфинала.
— Да, это было уже в последний день соревнований. В первый день я как раз стартовала в гору, это было для меня своего рода разминкой. Я давно не выполняла работу такого рода даже на тренировках, поэтому мне очень хотелось попробовать стартовать в боевых условиях. Во второй соревновательный день я приняла участие в
— Вы довольны своим состоянием и тем, какие результаты удалось показать?
— Не могу говорить об этом старте, как о серьезных соревнованиях. Я довольна тем, что мне удалось хорошо потренироваться и в
— Какими будут следующие этапы подготовки?
— Дальше я продолжу готовиться в составе сборной. У нас запланирован тренировочный сбор в Антхольце, который начнется 3 августа.
— С Антхольцем у вас должны быть связаны приятные воспоминания. Вы там всегда хорошо бежите.
— Я бежала там не так часто, но действительно, я там побеждала в преследовании, занимала третье место в спринте и неплохо выступила в эстафете.
«ОЛИМПИАДА — МОЯ МЕЧТА»
— Прошлый сезон вы пропустили в связи с рождением ребенка. Насколько тяжело возвращаться после столь длительного перерыва?
— Не могу сказать, что я пропустила очень много. Я тренировалась и во время беременности и практически сразу после родов. Единственный негативный момент — ощущается нехватка скоростной работы, потому что весь период беременности и этап восстановления после родов я выполняла спокойную объемную работы. Чтобы выступать на высоком уровне, нужна хорошая функциональная подготовка. Как раз над этим мы сейчас и работаем.
— То есть мыслей о завершении спортивной карьеры у вас не было?
— Изначально, когда я узнала эту радостную новость, что скоро стану мамой, мы обговорили все в семейном кругу и сразу пришли к мнению, что я продолжу выступать. Меня все поддержали — и муж и родители.
— Как врачи относились к тому, что вы продолжали тренироваться, будучи в положении?
— Сейчас много специалистов, которые работаю с беременными спортсменками. Если ничто не угрожает здоровью ребенка и мамы, то ничего критичного в этом нет. В моих тренировках не было запредельных нагрузок. Легкие физические упражнения никогда никому не вредили.
— Я правильно понимаю, что желание на Олимпиаду повлияли на ваше решение о продолжении карьеры?
— Можно и так сказать.
— С
— Да, я общалась на тему и с Ольгой Зайцевой, и с Мари Дорен Абер, и с Настей Кузьминой сестрой Антона Шипулина. Но нужно понимать, что у всех процесс восстановления проходил индивидуально, поэтому я не могу выявить для себя
— Ваш первый старт после перерыва был на чемпионате России. Как вы себя чувствовали в той гонке?
— Чувствовала я себя хорошо, но итог показал, что мои чувства и результат немного расходятся. Но потом в ходе соревнований я нашла определенный ритм, у меня получалось неплохо стрелять, я начала лучше чувствовать себя в функциональном плане. Поэтому к смешанной эстафете и
— Когда первый раз после перерыва взяли в руки винтовку, что почувствовали? Не было ощущения, что навык ушел?
— Что касается винтовки, то у нас с ней никаких разногласий после перерыва не было. Стоя я стреляла практически до самых родов и мне ничего в этом плане не мешало. С лежкой мы очень хорошо встретились после полугода моего отсутствия. У меня не было чувства, что я много пропустила.
— Не было желания
— Мы и так каждый год в сборной работаем над этим компонентом, стремимся снизить время нахождения на огневом рубеже, пытаемся сокращать время на изготовку, поэтому
— Однажды вы тренировались с Симоном Эдером — одним из самых скорострельных биатлонистов мира.
— Я довольно часто наблюдала за тем, как он работает на рубеже. И то, что он сейчас делает, — эталон в плане стрельбы стоя и лежа. К скорости и качеству его стрельбы нужно стремиться всем биатлонистам.
— С мужчинами все понятно. Кто самый крутой стрелок у девушек?
— В плане скорострельности одна из лидеров — Лиза Тереза Хаузер из сборной Австрии. Также в австрийской команде очень хороша в этом компоненте Дуня Здоуч. Если вы посмотрите статистику по времени нахождения на огневых рубежах, будь их два или четыре, то увидите, что именно они быстрее всех.
«РАЗЛУКУ С ДОЧКОЙ ПЕРЕЖИВАЮ ТЯЖЕЛО»
— В последнее время вы тренируетесь в паре с Ольгой Подчуфаровой и синхронно с ней пропустили сбор национальной команды в Поклюке. Почему готовитесь именно с ней?
— С Ольгой у нас очень хорошие дружеские отношения. А то, что июнь мы проводили самостоятельно, это было стечение обстоятельств. Тренируемся мы по разным планам.
— Раньше вы были дружны и тренировались в качестве спарринга с Кайсой Макарайнен. Вы
— Да, с Кайсой мы продолжаем общаться. Она часто интересуется, чем я занимаюсь. Буквально вчера она написала мне, что наблюдала за тем, как я выступала на фестивале Blink. А еще добавила, что она сама сейчас тренируется в Европе, в основном в Австрии и Италии, так что, вероятно, мы можем пересечься с ней в Антхольце.
— В этом сезоне вы перешли на централизованную подготовку, работаете со сборной, хотя раньше тренировались под руководством Анатолия Хованцева. В связи приняли такое решение?
— В связи с тем, что я стала мамой и мне тяжело одной справляться с целым рядом задач, которые ложатся на спортсмена, который готовится самостоятельно.
— Дочка ездит с вами на все сборы?
— Нет.
— Как же вы переживаете разлуку?
— Довольно тяжело.
— Анатолий Хованцев
— Да, мы продолжаем общаться. Сегодня (беседа состоялась 30 июля — Прим.ред.) у него День рождения, поэтому, пользуясь случаем, еще раз его поздравляю, желаю ему крепкого здоровья и такого же позитивного настроя, который у него постоянно присутствует и который он вселяет в своих спортсменов.
— Советы какого характера он вам дает?
— Ничего особенного, просто общая программа, которой я придерживаюсь последние три года. Я чувствую, что мне это подходит.
— Она никак не противоречит плану подготовки сборной?
— В сборной вместе с девочками я выполняю ту работу, которую дают тренеры, просто иногда добавляю к ней
— Какие у вас впечатления от работы в команде после нескольких лет индивидуальной подготовки?
— В принципе, все то же самое, что было во времена, когда я последний раз работала со сборной. Старший тренер у нас сейчас Сергей Коновалов, мы с ним работали еще в сезоне 2010/11, когда команду возглавлял Анатолий Хованцев, тогда он был тренером по стрельбе. Никаких проблем в команде я не испытываю.
— С партнерами по сборной как отношения выстраиваются?
— Со всеми девочками у меня хорошие отношения. Все работают на позитиве, мотивированы перед важным сезоном.
— В этом году одним из тренеров сборной является Михаил
— Михаил Талгатович помогает нам по технике передвижения, много подсказывает по коньковому ходу на
— На что сейчас делается основной упор в подготовке?
— Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы вернуть свои прежние кондиции и обрести форму. В конце сентября предстоит еще одна проверка сил — выступление на чемпионате России по летнему биатлону.
— Я правильно понимаю, что тренировочные планы сборной сверстаны таким образом, чтобы спортсменки в оптимальной форме подошли именно к Олимпийским играм?
— Я думаю, что у каждой биатлонистки в команде это в приоритете.
«ЛЕГКОВ ХОРОШО ГОТОВИТ»
— Как вы относитесь к Дмитрию Губерниеву и распространенному мнению о том, что именно он сделал биатлон популярным в нашей стране?
— Дмитрий Губерниев — это голос биатлона. У нас с ним хорошие отношения, он всегда задает интересные вопросы на интервью и поддерживает нашу команду, как бы мы ни выступали. Это здорово!
— Вы родом из
— Да, вы правы.
— Как вы относитесь к последним изменениям в клубе: смена руководства, приход Манчини, новые дорогие футболисты?
— В этом плане я, наверное, плохой болельщик, потому что не знаю всей ситуации, которая происходит в команде. Я болею за «Зенит» и главное, чтобы он побеждал, а в каком составе и при каком тренере для меня не важно.
— Вы были на финале Кубка Конфедераций. Как ощущения?
— Мне очень понравилось!
Мне уже приходилось бывать на такой арене, но не зрителем, а участником — в Гельзенкирхене на рождественской гонке звезд. Но на трибуне совсем другие ощущения. Ну и сама игра мне тоже очень понравилась!
— Что можете сказать об организации финального матча?
— Мне кажется, что организация отличная. Безопасность была обеспечена на высшем уровне, очень понравилась работа волонтеров, которые могли объясниться на нескольких языках. При мне девушка сначала
— Как относитесь к огромному количеству скандалов, связанных со стадионом Крестовский?
— Эти истории прошли мимо меня. Могу сказать, что стадион мне очень понравился, поэтому если в следующем году во время чемпионата мира мне удастся посетить его, я буду рада.
— То есть чемпионат мира по футболу вы ждете?
— Да, конечно. Ведь это грандиозное событие!
— Что можете сказать о нашей футбольной сборной, которую постоянно критикуют?
— Надо просто работать. Когда придут результаты, про сборную сразу начнут говорить в позитивном ключе. Это работает для всех видов спорта. Могу пожелать только удачи и терпения ребятам.
— Однажды вы участвовали в кулинарном шоу с Александром Легковым. Что это было?
— Это было одно из мероприятий, которое прошло в рамках Гонки чемпионов в Тюмени. Очень интересный формат. Было три команды: сборные Франции, Италии и России и каждой из них было дано задание: приготовить традиционное блюдо
— Кто потом все это ел?
— Члены жюри и гости, которые присутствовали на этом мероприятии.
— Как готовит Александр Легков?
— Хорошо! Я думаю, он может дать фору некоторым женщинам в этом плане.
— А вы сами любите готовить?
— Да, но в последнее время у меня это очень редко получается.
— Вы продолжаете писать стихи?
— В настоящий момент, нет. Причина довольно банальная — времени не хватает. Рождение дочери добавило приятных хлопот, поэтому все свободное время посвящаю ей.
— Несколько лет назад выходил сборник ваших стихов. С какими чувствами вспоминаете тот период?
— Это интересный момент в моей жизни. Я очень рада, что руководство Союза биатлонистов России меня в той ситуации поддержало и помогло выпустить эту книжечку. Была даже презентация в Доме книги на Новом Арбате, что помогло мне в
— Этот сборник имел коммерческий успех?
— Нет, это был благотворительный проект. Все напечатанные экземпляры были подписаны и розданы любителям биатлона.
— Вам хотелось бы еще раз попробовать реализовать подобный проект?
— Может быть.
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