«Анжелы и Димоны». Как очистить биатлон от «проституции»

Сказать по правде, я всегда был противником искусственных ограничений в спорте и в биатлоне для желающих выступать за другую страну. В конце концов, обстоятельства могут быть разные, а спортсмен, сменив гражданство, не должен уподобляться допингисту и сидеть два года без соревнований. В конце концов, разве плохо, что сборная Кореи по биатлону за последние два года стала для нас почти родной или что не нужный у себя на родине Михаэль Рёш, став бельгийцем, не только сам зарабатывал себе на сборы и тренировки, но и привёл в федерацию хороших спонсоров? Однако любую здравую идею можно довести до абсурда. Об этом и рассуждает наша рубрика «Анжелы и Димоны».

Война шантажом и угрозами

Едва ли не главным ньюсмейкером на редкость спокойного предолимпийского межсезонья стала гражданка уже трёх стран Мария Панфилова. Если помните, она в своё время перебралась на Украину, чтобы отобраться на Олимпиаду в Сочи, затем неожиданно закончила карьеру, потом возобновила её в Беларуси, но минувшим летом не попала в состав команды из-за скромных результатов в прошедшем сезоне. Честно говоря, я уже думал пошутить, что теперь ей прямой путь в Молдавию, однако действительность оказалась ещё более анекдотичной. Мария переходит снова в состав сборной Украины, да ещё собирается прихватить с собой подающую надежды молодую биатлонистку Дарью Блашко, да ещё со скандалом.

Известный белорусский тренер Владимир Махлаев уже не один год воюет за свою спортсменку с федерацией, считая, что только он способен сделать из неё звезду, а «физруки» из сборной сначала загубят её, а потом забудут. Так и не найдя общего языка с руководством, он прибегнул к открытому шантажу. Дескать, не хотите идти нам навстречу, уйдём к соседям. Понять ту же Панфилову можно, ей не привыкать искать «где глубже», но тут молодая спортсменка становится жертвой каких-то интриг и разборок.

«Никого не переманиваем, сами просятся»

Вот мы и приходим к тому, что нынешние демократичные правила IBU по сути легализуют «проституцию» и позволяют спортсменам менять команды как перчатки, а их окружению вести торговлю по принципу, кто больше даст. Наши соседи украинцы и беларусы и вовсе поставили это дело на поток и берут россяин на просмотр целыми партиями. Только официально за последние 10 лет в эти страны эмигрировало более 20 биатлонистов, а сколько ещё просматривалось и по каким-то причинам не подошло? Не удивительно, что осенью на конгрессе IBU эти страны будут снова лоббировать сокращение срока карантина до одного года, хотя в большинстве случаев Россия отпускает спортсменов беспрепятственно.

В то же время особых успехов в соседних странах эти перебежчики не снискали. Часть из них через пару лет оказывается не нужным на новой месте активом и либо вешает винтовку на гвоздь, либо возвращается домой и продолжает бегать за свой прежний регион уже без каких-либо амбиций попасть в сборную. Президент украинской федерации Владимир Брынзак и его белорусские коллеги от обвинений в свой адрес открещиваются. Дескать, спортсменов мы не переманиваем, они сами к нам просятся. Зная, как российские тренеры каждое межсезонье пытаются куда-то пристроить своих не попавших на централизованную подготовку воспитанников, я им охотно верю. Но всё же если толку от них никакого, то зачем продолжать колоться и есть кактус?

Кому выгодна российская «оккупация»?

Главное объяснение этому — стремление усилить конкуренцию внутри команды, увеличить глубину состава и позволить полностью закрыть конкурентоспособными спортсменами заявки на Кубок IBU и прочие соревнования мелкого ранга. Польза от этого сомнительная, а проблем создаётся множество, что наводит на мысль о том, что такая «торговля» спортсменами финансово выгодна и чиновникам из федераций, ведь чем больше человек в команде, тем больше денег через неё проходит. Ради этого руководители готовы даже игнорировать реальные проблемы.



Во-первых, у россиян не всегда всё хорошо с дисциплиной, о чём говорит скандал с исключением Дмитрия Дюжева из белорусской команды. У украинцев в связи с политической ситуацией дела ещё сложнее. Демарш Виталия Кильчицкого, который открыто обвинил тренеров в ущемлении его интересов в пользу россиян, может обернуться и массовыми акциями истинных украинцев, если российская колония будет увеличиваться. Приглашение Панфиловой, чьи спортивные перспективы, мягко говоря, призрачны, вызвало бурю протестов среди украинских болельщиков, а если она займёт чьё-то место в заявке на соревнования в ходе сезона, может полыхнуть. При этом украинская молодёжь, не видя перспектив в национальной сборной, массово бежит выступать под молдавскими знамёнами.

Что делать?

Выход в данной ситуации один — законодательно ограничить количество смен спортивного гражданства одним случаем. Это никак не будет препятствовать осознанным переходам, о которых можно говорить в случае Анастасии Кузьминой, Якова Фака, Михаэля Рёша или Анны Фролиной, однако у желающих шантажировать руководство или просто поискать счастья на стороне уже не будет дороги назад. Во-вторых, в случае перехода можно предусмотреть компенсацию для страны, подготовившей спортсмена, как это сейчас предусмотрено при внутренних российских переходах. Наконец, я уверен, что прекращение такой постоянной чехарды пойдёт только на пользу развитию биатлона у наших соседей украинцев и белорусов.

Александр Круглов