«Анжелы и Димоны». Как очистить биатлон от «проституции»
Торговля спортсменами и наживы на «трансферах», шантаж и угрозы, межнациональные конфликты — всему этому в биатлоне пора положить конец.
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Сказать по правде, я всегда был противником искусственных ограничений в спорте и в биатлоне для желающих выступать за другую страну. В конце концов, обстоятельства могут быть разные, а спортсмен, сменив гражданство, не должен уподобляться допингисту и сидеть два года без соревнований. В конце концов, разве плохо, что сборная Кореи по биатлону за последние два года стала для нас почти родной или что не нужный у себя на родине Михаэль Рёш, став бельгийцем, не только сам зарабатывал себе на сборы и тренировки, но и привёл в федерацию хороших спонсоров? Однако любую здравую идею можно довести до абсурда. Об этом и рассуждает наша рубрика «Анжелы и Димоны».
Война шантажом и угрозами
Едва ли не главным ньюсмейкером на редкость спокойного предолимпийского межсезонья стала гражданка уже трёх стран Мария Панфилова. Если помните, она в своё время перебралась на Украину, чтобы отобраться на Олимпиаду в Сочи, затем неожиданно закончила карьеру, потом возобновила её в Беларуси, но минувшим летом не попала в состав команды
Известный белорусский тренер Владимир Махлаев уже не один год воюет за свою спортсменку с федерацией, считая, что только он способен сделать из неё звезду, а «физруки» из сборной сначала загубят её, а потом забудут. Так и не найдя общего языка с руководством, он прибегнул к открытому шантажу. Дескать, не хотите идти нам навстречу, уйдём к соседям. Понять ту же Панфилову можно, ей не привыкать искать «где глубже», но тут молодая спортсменка становится жертвой
«Никого не переманиваем, сами просятся»
Вот мы и приходим к тому, что нынешние демократичные правила IBU по сути легализуют «проституцию» и позволяют спортсменам менять команды как перчатки, а их окружению вести торговлю по принципу, кто больше даст. Наши соседи украинцы и беларусы и вовсе поставили это дело на поток и берут россяин на просмотр целыми партиями. Только официально за последние 10 лет в эти страны эмигрировало более 20 биатлонистов, а сколько ещё просматривалось и по
В то же время особых успехов в соседних странах эти перебежчики не снискали. Часть из них через пару лет оказывается не нужным на новой месте активом и либо вешает винтовку на гвоздь, либо возвращается домой и продолжает бегать за свой прежний регион уже без
Кому выгодна российская «оккупация»?
Главное объяснение этому — стремление усилить конкуренцию внутри команды, увеличить глубину состава и позволить полностью закрыть конкурентоспособными спортсменами заявки на Кубок IBU и прочие соревнования мелкого ранга. Польза от этого сомнительная, а проблем создаётся множество, что наводит на мысль о том, что такая «торговля» спортсменами финансово выгодна и чиновникам из федераций, ведь чем больше человек в команде, тем больше денег через неё проходит. Ради этого руководители готовы даже игнорировать реальные проблемы.
Что делать?
Выход в данной ситуации один — законодательно ограничить количество смен спортивного гражданства одним случаем. Это никак не будет препятствовать осознанным переходам, о которых можно говорить в случае Анастасии Кузьминой, Якова Фака, Михаэля Рёша или Анны Фролиной, однако у желающих шантажировать руководство или просто поискать счастья на стороне уже не будет дороги назад.
Александр Круглов
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