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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30509258/
27 июля 2017, 13:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Блашко может сменить спортивное гражданство на украинское

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство на украинское, сообщает «Беларусь Сегодня».

Блашко может сменить спортивное гражданство на украинское - Фото Увеличить
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Спортсменка отказалась готовиться в резервной команде и ведёт подготовку отдельно от сборной со своим личным тренером. Знакомые Блашко сообщили, что спортсменка и тренер покинули страну, при этом в белорусской федерации биатлона никаких официальных бумаг по поводу Блашко от украинской стороны не получали.

Дарья является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, победительницей общего зачёта юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16.
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