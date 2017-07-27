Блашко может сменить спортивное гражданство на украинское

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Спортсменка отказалась готовиться в резервной команде и ведёт подготовку отдельно от сборной со своим личным тренером. Знакомые Блашко сообщили, что спортсменка и тренер покинули страну, при этом в белорусской федерации биатлона никаких официальных бумаг по поводу Блашко от украинской стороны не получали.

Дарья является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, победительницей общего зачёта юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16.