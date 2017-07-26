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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30495875/
26 июля 2017, 10:57 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: В Контиолахти я тренировалась вместе с Малышко и Слеповым

Двукратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о тренировках с россиянами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в Контиолахти.

Двукратная обладательница Кубка мира финская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Кайса</span> Мякяряйнен рассказала о тренировках с россиянами Дмитрием <span class=error>Малышко</span> и Алексеем <span class=error>Слеповым</span> на сборе в Контиолахти. Увеличить
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«В Контиолахти я тренировалась вместе с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Они провели там два тренировочных сбора. Ребята приехали поработать под руководством Анатолия Хованцева. Так что мы тренировались вместе на одном стадионе.

Всё было отлично! Всегда здорово иметь побольше хороших стрелков на тренировке, чтобы в работе появился соревновательный элемент. Дважды мы делали вместе пробежки. До этих сборов ребята не бывали в Контиолахти летом, поэтому я показала им местность.

Мы делали только лёгкие пробежки, никакой скоростной работы. Иначе догонять, однозначно, пришлось бы мне, — цитирует Мякяряйнен Sportbox.
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