Биатлонист Алексей Волков заявил, что у него грандиозные планы на предстоящий сезон

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Волков и Антон Шипулин в настоящее время тренируются в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Сочи.

«Самые грандиозные (планы на следующий сезон). Скажем так, в целом. Медаль не загадываю. Настраиваюсь полностью на рабочий лад, показывать максимальный результат», — сказал Волков журналистам.

Волков также отметил, что у него уже есть «какая-то теоретическая база» по трассе в Пхенчхане, где пройдут соревнования по биатлону на Олимпиаде-2018.