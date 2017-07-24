Биатлонист Алексей Волков заявил, что у него грандиозные планы на предстоящий сезон
СОЧИ, 24 июл — РИА Новости, Ольга Захарова. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете российский биатлонист Алексей Волков заявил, что у него грандиозные планы на предстоящий сезон.
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Волков и Антон Шипулин в настоящее время тренируются в
«Самые грандиозные (планы на следующий сезон). Скажем так, в целом. Медаль не загадываю. Настраиваюсь полностью на рабочий лад, показывать максимальный результат», — сказал Волков журналистам.
Волков также отметил, что у него уже есть «какая-то теоретическая база» по трассе в Пхенчхане, где пройдут соревнования по биатлону на Олимпиаде-2018.
«По трассе я мало что могу сказать, поскольку я там не был ни разу, только смотрел на видеопросмотрах. У нас есть отснятые кадры. Примерно понимаю ее рельеф, пересматривал гонки, понимаю, на каких участках спортсмены проигрывают, на каких выигрывают. В целом
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