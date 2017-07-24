Шипулин: Биатлонная трасса на ОИ в Пхенчхане тяжелая, но к ней нужно адаптироваться

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. В настоящее время Шипулин, олимпийский чемпион Сочи в эстафете, готовится к сезону в Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».

«Очень понравилась трасса (в Пхенхчане). Не скажу, что она легкая, она тяжелая, рабочая. Но к ней можно и нужно адаптироваться. Думаю, у нас многие тренировки подстроены под эту трассу, и мы стараемся учитывать какие-то моменты, нюансы. В прошлом году мы делали очень много видео на Кубке мира, чтобы максимально подстроиться на соревнованиях. Но я скажу, что это больше будет зависеть, конечно, от функциональной готовности, от тактики, от удачи, потому что это биатлон», — сказал Шипулин журналистам.

«Погода очень теплая (в Пхенчхане). Не знаю, как будет в феврале — мы бегали в прошлом году в марте. И очень тонкий нюанс в выборе групп. Потому что трасса не всегда успевала замерзнуть вечером, и бывало такое, что четвертая группа предпочтительнее первой, и здесь, конечно, очень тяжело предугадать, потому что погода постоянно меняется: то дождь, то пасмурно, то солнце. Один-два градуса разницы, и уже разные условия. Поэтому здесь надо будет очень четко отслеживать как раз график, по которому мы сможем выбирать стартовые группы», — отметил он.

Шипулин признался, что в Сочи «одни из самых тяжелых условий: горы молодые, акклиматизация дается очень тяжело».

«Если подготовительный процесс прошел хорошо, без сбоев, то эффект намного лучше, чем от других гор. Здесь еще два таких важных фактора, как влажность и высокая температура, при которых тоже очень тяжело тренироваться. Совсем разные условия (в Сочи и Пхенчхане): там нет высокогорья, там другой климат. Но мы здесь тренируемся не для того, чтобы там подстроиться под Корею, а для того, чтобы нам правильно выстроить тренировочный процесс», — подчеркнул спортсмен.