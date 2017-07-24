Биатлонист Волков планирует чаще выступать на этапах Кубка мира
СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2014 в эстафете, российский биатлонист Алексей Волков намерен чаще выступать на этапах Кубка мира в предолимпийском соревновательном сезоне. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в ходе открытой тренировки в горах под Сочи.
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«Существует еще тренерский штаб, куда входит не один тренер, они будут решать. Но в этом году моя личная задача — [чаще] стартовать на Кубках мира, как оно сложится по сезону, будем смотреть», — сказал Волков, отметив, что в этом его поддерживает и тренер Андрей Крючков.
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«Если говорить о совместных тренировках с основной группой, то в прошлом году мы уже хорошую практику имели, когда за неделю до чемпионата России проводили совместные нагрузочные тренировки, это работа, которая требует определенного
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет
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