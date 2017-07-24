Биатлонист Волков планирует чаще выступать на этапах Кубка мира

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«Существует еще тренерский штаб, куда входит не один тренер, они будут решать. Но в этом году моя личная задача — [чаще] стартовать на Кубках мира, как оно сложится по сезону, будем смотреть», — сказал Волков, отметив, что в этом его поддерживает и тренер Андрей Крючков.

На лыжно-биатлонном комплексе в сочинской Красной Поляне в эти дни проходят индивидуальные тренировки Волкова и его партнера по сборной России Антона Шипулина.

«Если говорить о совместных тренировках с основной группой, то в прошлом году мы уже хорошую практику имели, когда за неделю до чемпионата России проводили совместные нагрузочные тренировки, это работа, которая требует определенного психо-эмоциального напряжения. Переговорим с тренерами Рико Гроссом и Андреем Падиным, если это вписывается в их тренировочный план, мы такие тренировки проведем [перед летним чемпионатом мира], — сказал журналистам по итогам открытой тренировки в Сочи тренер Волкова и Шипулина.