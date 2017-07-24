Биатлонист Шипулин заявил, что планирует пропустить 1−2 этапа КМ перед ОИ-2018

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Кубок мира в сезоне-2017/18, состоящий из девяти этапов, стартует в конце ноября в шведском Эстерсунде. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. В настоящее время Шипулин готовится к сезону на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Сочи.

«Предварительно, один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим, потому что самый главный старт — это все-таки Олимпийские игры. Пока неясно. Загадывать не будем, посмотрим на свое самочувствие, состояние, стоит ли себя поберечь или, наоборот, разбегаться», — сказал Шипулин.

Биатлонист заявил, в предолимпийской подготовке больше внимания стало уделяться работе над ошибками, «потому что здесь результат складывается из мелких деталей, которые мы раньше не замечали».

«Сейчас понимаем, что конкуренция в спорте очень высока и, чтобы опередить соперника, надо быть в чем-то лучше его. Поэтому постоянно стараемся найти свои ошибки, корректировать технику, стрельбу. Понимаем, что в прошлом году были какие-то не очень хорошие гонки. Стараемся выяснить почему и не просто выяснить, но и сделать так, чтобы этих ошибок больше не повторилось», — поведал он.

Кроме того, 29-летний Шипулин сообщил, что морально готов к тому, что после золотой медали в эстафете на Олимпиаде в Сочи от него будут ждать как минимум такой же результат на Играх в Пхенчхане.