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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30476943/
24 июля 2017, 14:16 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартом

СОЧИ, 24 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин нашел способ справиться с волнением перед стартом на крупных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС в ходе открытой тренировки, проходящей в горах под Сочи.

<em>СОЧИ 24 июля. /Корр. ТАСС Татьяна <span class=error>Полинюк</span>/.</em> Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон <span class=error>Шипулин</span> нашел способ справиться с волнением перед стартом на крупных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС в ходе открытой тренировки проходящей в горах под Сочи. Увеличить
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Ранее Шипулин признавался, что перед стартом на Играх в Сочи не мог справиться с волнением.

«Поменьше думать о том, что это самый, может быть, главный старт в твоей жизни и выходить на него как на обычный Кубок мира, и все получится», — сказал Шипулин.

По словам биатлониста, все спортсмены волнуются перед любым важным стартом. «Кто говорит, что не испытывает волнение перед выходом на старт, просто пытается скрыть это. В любом случае, волноваться будет каждый спортсмен на Олимпиаде, важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением», — считает олимпийский чемпион.

Вместе с Шипулиным индивидуальный летний сбор на лыжно-биатлонном комплексе, расположенном на территории горно-туристического центра «Газпром», в эти дни проводит олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион 2017 года в этой дисциплине Алексей Волков.

Тренировки продлятся до 10 августа, спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 24—27 августа в Чайковском.
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