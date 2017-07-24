Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартом
СОЧИ, 24 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин нашел способ справиться с волнением перед стартом на крупных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС в ходе открытой тренировки, проходящей в горах под Сочи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Шипулин признавался, что перед стартом на Играх в Сочи не мог справиться с волнением.
«Поменьше думать о том, что это самый, может быть, главный старт в твоей жизни и выходить на него как на обычный Кубок мира, и все получится», — сказал Шипулин.
По словам биатлониста, все спортсмены волнуются перед любым важным стартом. «Кто говорит, что не испытывает волнение перед выходом на старт, просто пытается скрыть это. В любом случае, волноваться будет каждый спортсмен на Олимпиаде, важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением», — считает олимпийский чемпион.
Вместе с Шипулиным индивидуальный летний сбор на
Тренировки продлятся до 10 августа, спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter