Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартом

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Ранее Шипулин признавался, что перед стартом на Играх в Сочи не мог справиться с волнением.

«Поменьше думать о том, что это самый, может быть, главный старт в твоей жизни и выходить на него как на обычный Кубок мира, и все получится», — сказал Шипулин.

По словам биатлониста, все спортсмены волнуются перед любым важным стартом. «Кто говорит, что не испытывает волнение перед выходом на старт, просто пытается скрыть это. В любом случае, волноваться будет каждый спортсмен на Олимпиаде, важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением», — считает олимпийский чемпион.

Вместе с Шипулиным индивидуальный летний сбор на лыжно-биатлонном комплексе, расположенном на территории горно-туристического центра «Газпром», в эти дни проводит олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион 2017 года в этой дисциплине Алексей Волков.