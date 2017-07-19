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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30432001/
19 июля 2017, 12:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер призвала ужесточить наказание за применение допинга

Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, ставшая в минувшем сезоне обладательницей Кубка мира, призвала ужесточить наказание для нарушителей антидопинговых правил.

Семикратная чемпионка мира немецкая <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Лаура</span> Дальмайер ставшая в минувшем сезоне обладательницей Кубка мира призвала ужесточить наказание для нарушителей антидопинговых правил. Увеличить
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«Те, кто был уличён в систематическом применении допинга, и те, кто этому покровительствует, не должны жаловаться на то, что они могут быть пожизненно дисквалифицированы. Претенденты на участие в международных соревнованиях должны всё время быть доступны для допинг-контроля.

При этом я не считаю нынешнюю антидопинговую систему эффективной, так как в ней мало используются современные технологии — цитирует Дальмйер Sport1.
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