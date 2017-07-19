Дальмайер призвала ужесточить наказание за применение допинга

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«Те, кто был уличён в систематическом применении допинга, и те, кто этому покровительствует, не должны жаловаться на то, что они могут быть пожизненно дисквалифицированы. Претенденты на участие в международных соревнованиях должны всё время быть доступны для допинг-контроля.

При этом я не считаю нынешнюю антидопинговую систему эффективной, так как в ней мало используются современные технологии — цитирует Дальмйер Sport1.