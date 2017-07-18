Пять белорусских биатлонистов готовятся к сезону в Сочи
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских биатлонистов готовятся к сезону в Сочи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
Биатлонисты мужской сборной Беларуси приступили к
Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter