Пять белорусских биатлонистов готовятся к сезону в Сочи

Биатлонисты мужской сборной Беларуси приступили к учебно-тренировочному сбору в лыжно-биатлонном центре «Лаура» в Красной Поляне, на трассах которого проходили соревнования по лыжным гонкам и биатлону во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В тренировках принимают участие пять атлетов основного состава: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский. Сбор продлится с 17 июля по 7 августа. После этого спортсмены продолжат тренировки в Чайковском (Россия), где с 24 по 27 августа состоится чемпионат мира по летнему биатлону.

Зимний сезон для белорусских биатлонистов начнется 23 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.