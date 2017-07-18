Зачем Тихонов забрал икону из храма. Версия чемпиона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В селе Уйское Челябинской области разгорелся скандал с участием четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Экс-глава Союза биатлонистов России забрал из храма икону, подаренную им же в 2012 году.

— Это происходило при множестве прихожан, — говорится в сообщении на странице храма в «ВКонтакте». — Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, т.к. они его остановили. Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?

— Бываю в родном селе по 5−6 раз в год, — сообщил Тихонов. — Школу и лыжную базу построили, скоро возведем ледовый каток. Церковь построили с моей подачи. Выкупил несколько икон, которые ушли бы за рубеж. Пять лет назад пожертвовал их в храм, и пять лет икону Александра Невского 1892 года никто не видел.

— Почему решили ее забрать у настоятеля храма?

— Я сказал, что при этом подонке она там быть не должна. Нельзя оставлять ее на попечение человека, отказавшегося отпевать заслуженного жителя, которого друзья-казаки принесли на плечах. У него даже нет времени, чтобы детей покрестить. Ни одного доброго слова о человеке не сказано. Он там организовал натуральную секту. Давно не видел таких озлобленных женских лиц, как у его жены и дочери.

— Утверждается, что вы напали на дочь священника.

— Я же в своем уме! Неужели буду позорить свое имя? При входе в церковь меня снимали на телефон и фотоаппарат. На улице я взял за ремешок камеры и попросил прекратить, это подтвердили бы и сделанные видеоролики. Записей они не выкладывают, заявляя, что очень плохо получилось. И не выложат, поскольку видео все опровергнет. Селяне все видели.

— Говорят, вы были нетрезвы.

— За всю мою 70-летнюю жизнь никто и никогда не видел меня пьяным — ни в спорте, ни после окончания карьеры. Готов все повторить на детекторе лжи. Сейчас мне нелегко говорить из-за медицинского «ошейника».

— Вашему здоровью в результате инцидента нанесен вред?

— Напали на меня и одноклассника Ивана Черепанова, который правой рукой держал икону, а левой оборонялся. Причем его били по почкам и животу, хотя повода никакого не было. Я прошел МРТ и другие исследования, зафиксировал повреждение шейных позвонков. Теперь три недели стану ходить с поддерживающим «воротником». Скоро заведут уголовное дело, и надеюсь, этот человек не будет служить в нашей церкви.