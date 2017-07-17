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17 июля 2017, 16:52 | Биатлон | Чемпионат.com

Внук Владимира Барнашова вошёл в юношескую сборную РФ по биатлону

Юношеская сборная России по биатлону завершила первый тренировочный сбор в Ульяновске, сообщает официальный сайт СБР.

В составе сборной подготовку к сезону под руководством Игоря Охотникова и Алексея Антипова ведут Анастасия Батманова (Ульяновск), Дарья Сидорова (Тюмень), Ксения Шнейдер (Тюмень), Карина Рашитова (Санкт-Петербург), Анастасия Гущина (Новосибирск), Анна Старовойтова (Санкт-Петербург), Даниил Серохвостов (Алтайский край), Дмитрий Чудайкин (Мордовия), Павел Иванов (Новосибирск), Владимир Лисин (Омск), Алексей Зубков (Омск).

Отметим, что Владимир Лисин является внуком олимпийского чемпиона и председателя тренерского совета СБР Владимира Барнашова.
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