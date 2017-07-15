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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30395597/
15 июля 2017, 13:10 | Биатлон | Р-Спорт

Королькевич не входит в тренерский штаб женской сборной РФ по биатлону

Владимир Королькевич не является членом тренерского штаба женской сборной России, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Владимир <span class=error>Королькевич</span> не является членом тренерского штаба женской сборной России сообщил агентству Р-Спорт президент Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) Александр <span class=error>Кравцов</span>. Увеличить
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Ранее была опубликована сделанная на сборе групповая фотография тренеров и спортсменок женской сборной России, на которой в том числе запечатлен Королькевич. Специалист в 2013—2015 годах работал в штабе женской сборной России, в том числе занимая должность старшего тренера. В мае 2015 года тренер, имеющий словенское гражданство, возглавил сборную Белоруссии, но в апреле 2016 года контракт с ним продлен не был. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ранее заявлял, что выйдет из состава правления СБР, если женскую сборную возглавит Королькевич.

«Нет», — сказал в телефонном разговоре Кравцов, отвечая на вопрос, является ли Королькевич тренером женской сборной России.

Собеседник агентства уклончиво ответил на вопрос о перспективах включения специалиста в тренерский штаб команды в текущем сезоне. «Нам надо сначала довести до конца все основные вопросы. И вы прекрасно знаете, какие», — заявил Кравцов.
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