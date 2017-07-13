Спорткомплекс Прикамья готов к чемпионату мира по летнему биатлону

Длина штрафного круга увеличена до 150 метров, оборудованы комментаторские кабины и комната допинг-контроля. Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин заявил, что Прикамье готово принятьмасштабное зрелищное мероприятие и провести его на хорошем уровне.

ИА REGNUM, в городе Чайковском на лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» с 22 по 28 августа пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Перед чиновниками была поставлена задача в ускоренном темпе привести в порядок город и дороги. На благоустройство Чайковского из краевого бюджета планировалось выделить примерно 38 млн рублей.

В марте врио главы Прикамья Максим Решетников отметил, что ожидается участие в чемпионате мира по летнему биатлону не менее 200 спортсменов из 26 стран.

«Наша задача — достойно принять такую внушительную делегацию и сделать ее пребывание в Чайковском максимально комфортным и безопасным. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — сказал Решетников.

Заявки на участие в летнем чемпионате уже подали сборные семи стран: России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстани. Заявочная кампания продлится до 22 июля.

В программе соревнований — смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Планируется, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, биатлонисты резервной сборной, а также представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова.