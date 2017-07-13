Спорткомплекс Прикамья готов к чемпионату мира по летнему биатлону
Делегация международной федерации биатлона признала спортивный комплекс в городе Чайковском Пермского края готовым к чемпионату мира по летнему биатлону. Недочёты, которые были выявлены при предыдущем осмотре, устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе краевой администрации.
Длина штрафного круга увеличена до 150 метров, оборудованы комментаторские кабины и комната
ИА REGNUM, в городе Чайковском на
В марте врио главы Прикамья Максим Решетников отметил, что ожидается участие в чемпионате мира по летнему биатлону не менее 200 спортсменов из 26 стран.
«Наша задача — достойно принять такую внушительную делегацию и сделать ее пребывание в Чайковском максимально комфортным и безопасным. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — сказал Решетников.
Заявки на участие в летнем чемпионате уже подали сборные семи стран: России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстани. Заявочная кампания продлится до 22 июля.
В программе соревнований — смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Планируется, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, биатлонисты резервной сборной, а также представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова.
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