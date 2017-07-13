Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30372749/
13 июля 2017, 10:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Сучилов: Усердно работаю, чтобы стать лучше самого себя

Российский биатлонист Семён Сучилов рассказал о своей подготовке к сезону.

На Универсиаде-2017 в Алма-Ате он завоевал две золотые и две бронзовые награды.

«В мае мы начали плавно наращивать нагрузку. Поэтому к июню довольно легко втянулся. Тренировочный процесс полностью отличается от того, с чем я сталкивался ранее, но мне всё нравится.

Ажиотажа нет. Просто усердно работаю. Прежде всего — чтобы стать лучше самого себя.

Я бы не назвал выступление на Универсиаде триумфом. Просто получилось показать хороший результат на том уровне, — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Корея отомстила России за Виктора Ана

Корея отомстила России за Виктора Ана

Бывшие биатлонисты сборной России Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова получили официальное разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею. Ранее оба спортсмена сменили гражданство. Теперь основной состав биатлонной сборной страны-хозяйки Олимпиады состоит из четырех российских спортсменов.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера