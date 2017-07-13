Сучилов: Усердно работаю, чтобы стать лучше самого себя
Российский биатлонист Семён Сучилов рассказал о своей подготовке к сезону.
На Универсиаде-2017 в
«В мае мы начали плавно наращивать нагрузку. Поэтому к июню довольно легко втянулся. Тренировочный процесс полностью отличается от того, с чем я сталкивался ранее, но мне всё нравится.
Ажиотажа нет. Просто усердно работаю. Прежде всего — чтобы стать лучше самого себя.
Я бы не назвал выступление на Универсиаде триумфом. Просто получилось показать хороший результат на том уровне, — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».
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