Победа разведки? Вот только чьей? Как Ланге поменяли на россиянку

Как стало известно «Чемпионату», Пер Ланге — многолетний директор по коммуникациям IBU, отвечающий за всю работу с прессой, — менее чем за год до Олимпиады покинул свой пост. Полноценная замена ему пока не найдена, а его функции временно исполняет россиянка Мария Дмуховская. Что это — спецоперация внешней разведки или происки англосаксов? И кто за этим стоит?

10 лет безупречной репутации

С Пером Ланге мы знакомы почти 10 лет. В то время я делал в биатлонной журналистике первые шаги, а он недавно вступил в свою должность и порой немного волновался перед ответственными конференциями своего босса Андерса Бессеберга. С тех пор Ланге стал солидным чиновником, являющим собой образец немецкой педантичности. По любому вопросу он охотно шёл на контакт, но говорил всегда ровно столько, сколько может сказать, задай ты ему хоть два десятка наводящих вопросов. При этом и свою личную позицию по любому вопросу он тщательно и умело скрывал.

Трудно вспомнить сезон, когда бы биатлонный мир не сотрясали скандалы, но всякий раз он чётко следовал своей нейтральной линии и держал дистанцию в общении со спортсменами (трудно даже сказать, были ли у него в мире биатлона близкие друзья). Тренер сборной России Николай Загурский считал его нашим большим другом, и действительно даже во времена явного давления на Россию из-за допинговых скандалов Ланге относился к нам неплохо. Впрочем, и жёсткости ему тоже хватало. Стоило одному журналисту покурить возле кабинок спортсменов, как его тут же лишили аккредитации. С другой стороны, когда мой коллега Александр Сафонов по ошибке не отправил заявку на аккредитацию на предолимпийскую неделю, Ланге прочитал нам лекцию о правилах IBU, но пошёл навстречу и допустил фотографа до работы.

Больше власти секретаря

Трудно даже представить, что могло произойти, чтобы такой безупречный специалист резко покинул свой пост. IBU пока официально не делал никаких заявлений, не объявлял открытого конкурса, а просто тихо переложил всю работу на его заместителя. В случае плавного и запланированного ухода можно было бы предположить обновление работы федерации и желание на смену консервативному руководителю привести человека современного, готового в работе со СМИ идти в ногу со временем. Но то, как это обставлено, говорит скорее о другом. Ланге допустил роковую ошибку, за чем-то недоглядел и потому поплатился.

Подобные решения в федерации находятся в компетенции генерального секретаря Николь Реш. Свой пост она заняла в 2008 году, как раз накануне известных допинговых событий, и пришла на смену хорошему другу Александра Тихонова Михаэлю Гайстлингеру. С тех пор позиции Реш в федерации серьёзно укрепились. Она участвовала в кадровых перестановках, вела активную работу на всех конгрессах организации, а в прошедшем сезоне стала своеобразным мостиком между спортсменами активистами и президентом Андерсом Бессебергом, и во многом её дипломатия не дала пойти биатлону по пути скандалов и конфронтаций. Отстранение Ланге — ещё один шаг к укреплению её власти.

От Ана до Пхёнчхана

Назначение Марины Дмуховской временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям конспирологи могут записать в победу отечественной разведки. Окончила МГИМО и знает четыре языка, наверняка сразу готовилась для внедрения, да и переводчиком Виктора Ана абы кому работать не позволят. Но оставим эту лирику для любителей теорий заговора. На самом деле Марина — человек Николь Реш и к российскому биатлону до 2015 года никакого отношения не имела. Именно Реш два года назад занималась поиском русскоязычного специалиста на должность менеджера проекта и выбрала Дмуховскую среди более 40 кандидатур.