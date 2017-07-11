СМИ: Биатлонистка Нойнер пропустила церемонию включения в Зал славы немецкого спорта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О включении Нойнер и знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера в Зал славы стало известно в январе 2017 года. Официальная церемония принятия спортсменов была назначена на понедельник, но Нойнер не смогла посетить церемонию из-за того, что заболела гриппом.

Нойнер и Шумахер были включены в Зал славы после опроса, проведенного министерством спорта Германии и изданием Bild среди 177 тысяч болельщиков. За включение Шумахера проголосовало 67% респондентов, а за Нойнер — 48%.

Нойнер, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, 12-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира и обладательницей семи малых Кубков мира, завершила карьеру в 2012 году.