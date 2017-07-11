СМИ: Биатлонистка Нойнер пропустила церемонию включения в Зал славы немецкого спорта
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер пропустила официальную церемонию включения ее в Зал славы немецкого спорта, сообщает Sport1.
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О включении Нойнер и знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера в Зал славы стало известно в январе 2017 года. Официальная церемония принятия спортсменов была назначена на понедельник, но Нойнер не смогла посетить церемонию
Нойнер и Шумахер были включены в Зал славы после опроса, проведенного министерством спорта Германии и изданием Bild среди 177 тысяч болельщиков. За включение Шумахера проголосовало 67% респондентов, а за Нойнер — 48%.
Нойнер, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, 12-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира и обладательницей семи малых Кубков мира, завершила карьеру в 2012 году.
Шумахер, семикратный чемпион мира «Формулы-1», серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Немец получил
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