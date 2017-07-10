Корея отомстила России за Виктора Ана

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Южная Корея продолжает активно укреплять свои спортивные ряды легионерами в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года, которые станут для нее домашними и пройдут в 180 км от столицы страны, Сеула, — в уезде Пхенчхан. Сегодня Корея закончила комплектацию своей национальной команды по биатлону, официально «подписав» бывших представителей российской сборной — 29-летнего Тимофея Лапшина и 26-летнюю Екатерину Аввакумову.

Оба спортсмена были «забракованы» Союзом биатлонистов России (СБР) и в 2017 году решили сменить гражданство на корейское,

а теперь получили официальное разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) представлять свою новую страну на Олимпиаде-2018.

В составе сборной России Лапшин завоевал серебро чемпионата мира в гонке преследования, а также дважды побеждал на этапах Кубка мира в эстафете. Корейский паспорт уроженец Красноярска получил в марте 2017 года, прямо накануне этапа Кубка мира в Пхенчхане, и на этом же соревновании дебютировал под новым флагом в мужской эстафете, заняв со своей командой 20-е место из 24-х.

За четыре дня до своего дебюта Лапшин попросил у российских болельщиков понимания и объяснил, что смена гражданства была его единственным шансом попасть на Олимпиаду.

«Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом. Для любого профессионального спортсмена главное — это иметь возможность реализовать себя.

Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определенный момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях.

единственным возможным вариантом осуществить свою мечту — выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх — является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят, —.

заявил Лапшин в своем инстаграме. Однако в июне стремительная реализация потенциала биатлониста приостановилась: он получил разрыв крестообразных связок и теперь пропустит от четырех до шести месяцев.

«1 мая, когда был дома у родителей, решил очередной раз поиграть в футбол, в игре оступился, и был очень громкий двойной хруст, я сначала подумал, что это просто сустав вышел и встал на место, но когда боль не проходила долго, понял, что, наверное, не все так хорошо. Доктор сразу сказал, что нужна операция, так как полный разрыв передней крестообразной связки, — делился своим горем Лапшин в социальной сети Instagram. — Хочу сказать большое спасибо Федерации биатлона Кореи (KBU) без Вас все было бы намного сложнее».

В комментариях под этим постом собралось много поклонников Лапшина, который желали ему скорейшего выздоровления и удачного выступления на Олимпиаде: «Тимоха, выздоравливай! Держись там, мы с тобой! Здоровья крепкого, сил и мужества! Мы тебя еще на Олимпийских играх, увидим, летать будешь!!! летать будешь!!! raquo;,

«Выздоравливай! Не подведи Корею. Ты их надежда!».

Аввакумова в сборной России лишь стала второй в гонке преследования на Универсиаде 2015 года, а в 2016-м завоевала серебро чемпионата России в масс-старте. С такими результатами спортсменка не смогла пробиться в основную команду и перешла в южнокорейское подданство в январе 2017 года, накануне этапа Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло, на котором и дебютировала за свою новую страну.

«Принять решение о смене гражданства и переходе в сборную Кореи было сложно принять: все-таки другая страна. Я вообще не думала, что окажусь в Южной Корее и там есть биатлон. Но думали мы с моим личным тренером недолго, — приводит слова Аввакумой «Чемпионат.com».

— В Корее я в основном работаю со своим личным тренером и тренируюсь по его планам. Вообще у корейцев очень большие проблемы с индивидуальной подготовкой.

По их законам все должны тренироваться по одному плану, вне зависимости от возраста, опыта и особенностей организма. Но команда у нас очень разношерстная, уровень подготовки у всех разный. Уже возникли вопросы по этому поводу и даже небольшие споры по поводу моей подготовки. Но я буду продолжать работать со своим тренером, и им придется с этим смириться, — жестко заявила спортсменка.

У Аввакумовой дела на новом месте идут получше, чем у Лапшина: на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене она даже обогнала в индивидуальной гонке всех представительниц сборной России, заняв пятое место — рекордное для Южной Кореи за всю историю.

Ранее, в марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли еще два российских биатлониста — 32-летняя Анна Фролина (чемпионка мира 2009 года в женской эстафете 4×6 км) и 23-летний Александр Стародубец (победитель спринта на чемпионате Европы 2013 года среди юниоров). Любопытно, что главным тренером сборной Кореи тоже является россиянин Андрей Прокунин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону.

В самой Корее с настороженностью относятся к тотальной натурализации иностранцев, которая постепенно начинает переходить все рамки: в хоккее были «приобретены» почти десять иностранцев, включая основного вратаря сборной, в фигурном катании активно привлекаются мужчины в пару к южнокорейским партнершам, а биатлонная команда почти полностью состоит из россиян. Местное население сомневается, что такая натурализация необходима, ведь своими силами уже удалось воспитать спортсменов мирового уровня в женском фигурном катании, мужском бобслее, скелетоне и шорт-треке.

Особенно корейцы преуспели в последнем виде спорта, воспитав шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, которого сборная России в срочном порядке натурализовала перед домашними Играми и не прогадала: он принес команде три золота и бронзу. Можно сказать, что теперь Южная Корея совершила маленькую месть, уведя у отечественной команды четырех биатлонистов.