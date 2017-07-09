МОК разрешил Аввакумовой и Лапшину выступать на ОИ-2018 за сборную Южной Кореи по биатлону

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Лапшин дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете в составе сборной России. В его активе также серебро чемпионата мира в гонке преследования. Аввакумова на Универсиаде 2015 года стала второй в гонке преследования, в 2016 году завоевала серебро чемпионата России в масс-старте. Биатлонисты получили гражданство Южной Кореи в 2017 году.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.