Рафаиль Мирсалимов: Галине Вишневской под силу выиграть олимпийскую медаль
Прошлый сезон для ведущей казахстанской биатлонистки Галины Вишневской выдался довольно успешным. Победы спортсменки на Универсиаде и Азиатских Играх, успешные старты на этапах Кубка Мира внушают казахстанским любителям спорта в преддверии олимпийского сезона оптимизм.
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Галина Вишневская — чемпионка Мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призер первых молодежных Олимпийских Игр. В 2017 году спортсменка стала абсолютной чемпионкой Азиатских Игр, завоевав четыре золотых медали. Выиграла пять медалей разного достоинства Всемирных Универсиад, две из которых — золотые. Многократная чемпионка и обладательница Кубка Азии. По итогам прошлого сезона Галина Вишневская вошла в двадцатку лучших биатлонисток в мировом рейтинге.
Корреспондент
— Рафаиль Ильясович, как можете выступления вашей подопечной Галины Вишневской в прошлом сезоне?
— Считаю, что Галина в прошлом сезоне выступила довольно прилично. На домашней Универсиаде в Алматы она смогла завоевать две золотые и две серебряные медали. Затем ей удалось выиграть сразу четыре «золота» на Азиатских Играх в Саппоро. Также впервые в Казахстане Вишневская сумела войти в первую двадцатку лучших по итогам выступлений общего зачета Кубка Мира сезона 2016/2017 годов. На этапе в немецком Оберхофе Галина в гонке на дистанции 12,5 км смогла занять четвертое место в
— Как идет подготовка к предстоящему сезону?
— Подготовку к будущему сезону Галина начала еще в апреле — ею был проведен хороший стрелковый сбор. Также отработала сборы со сборной командой Казахстана в Белокурихе и в Словении. В июле мы планируем с ней для продолжения подготовки к предстоящему сезону выехать в Кыргызстан, где будем работать по индивидуальной программе. С сентября Галина опять приступит к тренировкам в составе сборной команды страны.
— А в Казахстане спортсменка проводит тренировки?
— Апрельский стрелковый сбор был проведен у нас в Казахстане — в Семее. Благо, там для нас созданы все условия, которые предоставляет нам школа высшего спортивного мастерства. Рядом там расположены сосновый бор, Иртыш, есть хорошая роллерная трасса. Также проводим свои тренировочные сборы и в Алматы — на спортивной базе «Алатау», где великолепный горный воздух. Там сейчас реконструирована роллерная трасса, есть также стрельбище. Обслуживающий персонал на этой спортивной базе — настоящие профессионалы своего дела, также хочу отметить хорошее питание, поэтому в бытовом плане чувствуем там себя вполне комфортно. Продуктивно также проходят у нас тренировки и в
— В тренерском составе женской сборной Казахстана произошли изменения?
— К сожалению, команду покинул старший тренер женской команды Дмитрий Пантов. Это очень хороший специалист в биатлоне, который провел, работая со сборной, очень хороший сезон. Сейчас он переехал продолжать тренерскую деятельность в Россию. За ту работу, которую он проводил в сборной, мы с Галиной очень ему благодарны. Надеюсь, новый тренерский состав сборной также будет продуктивно работать, чего мы с моей подопечной искренне ему желаем.
— Главная задача на этот сезон — успешное выступление на Олимпийских Играх?
— Да, мы целенаправленно готовимся к этому старту. Сейчас Галине надо правильно провести подготовку, чтобы в дальнейшем модно было рассчитывать на хорошие результаты.
— Определенные задачи на Олимпиаду перед Вишневской поставлены?
— Безусловно, на главный старт года задача у нас стоит. Если все пройдет так, как мы планируем, то Галине под силу войти в число призеры Олимпиады в Южной Корее. Сейчас надо правильно подойти к этому старту, чтобы именно там находиться в оптимальной форме.
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