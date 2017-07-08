Рафаиль Мирсалимов: Галине Вишневской под силу выиграть олимпийскую медаль

Галина Вишневская — чемпионка Мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призер первых молодежных Олимпийских Игр. В 2017 году спортсменка стала абсолютной чемпионкой Азиатских Игр, завоевав четыре золотых медали. Выиграла пять медалей разного достоинства Всемирных Универсиад, две из которых — золотые. Многократная чемпионка и обладательница Кубка Азии. По итогам прошлого сезона Галина Вишневская вошла в двадцатку лучших биатлонисток в мировом рейтинге.



Корреспондент республиканского-интернет-портала Sports.kz решил узнать о планах подготовки спортсменки к предстоящему сезону у личного наставника Галины — заслуженного тренера РК Рафаиля Мирсалимова.



— Рафаиль Ильясович, как можете выступления вашей подопечной Галины Вишневской в прошлом сезоне?

— Считаю, что Галина в прошлом сезоне выступила довольно прилично. На домашней Универсиаде в Алматы она смогла завоевать две золотые и две серебряные медали. Затем ей удалось выиграть сразу четыре «золота» на Азиатских Играх в Саппоро. Также впервые в Казахстане Вишневская сумела войти в первую двадцатку лучших по итогам выступлений общего зачета Кубка Мира сезона 2016/2017 годов. На этапе в немецком Оберхофе Галина в гонке на дистанции 12,5 км смогла занять четвертое место в масс-старте. Итого: спортсменка за прошедший сезон провела около 50 стартов, а в Кубке Мира ей удалось набрать 429 зачетных очков. В целом, этот сезон был успешным не только для Галины, но и для всей сборной Казахстана. На этапах Кубке Мира женская команда заняла десятое место, мужская была пятнадцатой. Наша сборная смогла завоевать десять лицензий на Олимпийские Игры.



— Как идет подготовка к предстоящему сезону?

— Подготовку к будущему сезону Галина начала еще в апреле — ею был проведен хороший стрелковый сбор. Также отработала сборы со сборной командой Казахстана в Белокурихе и в Словении. В июле мы планируем с ней для продолжения подготовки к предстоящему сезону выехать в Кыргызстан, где будем работать по индивидуальной программе. С сентября Галина опять приступит к тренировкам в составе сборной команды страны.



— А в Казахстане спортсменка проводит тренировки?

— Апрельский стрелковый сбор был проведен у нас в Казахстане — в Семее. Благо, там для нас созданы все условия, которые предоставляет нам школа высшего спортивного мастерства. Рядом там расположены сосновый бор, Иртыш, есть хорошая роллерная трасса. Также проводим свои тренировочные сборы и в Алматы — на спортивной базе «Алатау», где великолепный горный воздух. Там сейчас реконструирована роллерная трасса, есть также стрельбище. Обслуживающий персонал на этой спортивной базе — настоящие профессионалы своего дела, также хочу отметить хорошее питание, поэтому в бытовом плане чувствуем там себя вполне комфортно. Продуктивно также проходят у нас тренировки и в спортивно-развлекательном комплексе «Баганашил», где нас отлично размещают. Там для тренировок имеется открытый бассейн, есть хороший тренажерный зал. Все это предоставляется благодаря руководителю комплекса Павлу Максимовичу Новикову. Еще одно хорошее места для проведения хороших тренировок находится в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. Там также для этого созданы все условия — в наличии имеется много нужного инвентаря. Здесь активную поддержку полноценных тренировок осуществляет человек, который всей душой болеет за свое дело, — Владимир Владимирович Кнауб. В общем, хорошие места для подготовки к предстоящему сезону у нас в стране имеются.



— В тренерском составе женской сборной Казахстана произошли изменения?

— К сожалению, команду покинул старший тренер женской команды Дмитрий Пантов. Это очень хороший специалист в биатлоне, который провел, работая со сборной, очень хороший сезон. Сейчас он переехал продолжать тренерскую деятельность в Россию. За ту работу, которую он проводил в сборной, мы с Галиной очень ему благодарны. Надеюсь, новый тренерский состав сборной также будет продуктивно работать, чего мы с моей подопечной искренне ему желаем.



— Главная задача на этот сезон — успешное выступление на Олимпийских Играх?

— Да, мы целенаправленно готовимся к этому старту. Сейчас Галине надо правильно провести подготовку, чтобы в дальнейшем модно было рассчитывать на хорошие результаты.



— Определенные задачи на Олимпиаду перед Вишневской поставлены?

— Безусловно, на главный старт года задача у нас стоит. Если все пройдет так, как мы планируем, то Галине под силу войти в число призеры Олимпиады в Южной Корее. Сейчас надо правильно подойти к этому старту, чтобы именно там находиться в оптимальной форме.