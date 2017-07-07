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7 июля 2017, 15:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: В винтовке «Калашников» есть мелкие недочёты. Думаю, концерн разберётся

Олимпийские чемпионы российские биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков опробовали новейшие винтовки «БИ-7−7», произведённые «Калашниковым», сообщает канал концерна в Youtube.

Олимпийские чемпионы российские биатлонисты Антон <span class=error>Шипулин</span> и Алексей Волков опробовали новейшие винтовки БИ-7−7 произведённые <span class=error>Калашниковым</span> сообщает канал концерна в Youtube. Увеличить
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Оружие представил трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов, ныне являющийся директором по спортивным проектам концерна.

«Оружие хорошее. Понятно, что оно только выходит. Есть мелкие недочёты, но я думаю, что вы в концерне с этим быстро разберётесь. В принципе, мне очень понравилось», — сказал Шипулин.
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Новости Биатлона

Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от «Калашникова»

Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от «Калашникова»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по биатлону Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки «БИ-7−7», произведенные концерном «Калашников» (входит в Ростех). Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
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