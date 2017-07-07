Шипулин: В винтовке «Калашников» есть мелкие недочёты. Думаю, концерн разберётся

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Оружие представил трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов, ныне являющийся директором по спортивным проектам концерна.

«Оружие хорошее. Понятно, что оно только выходит. Есть мелкие недочёты, но я думаю, что вы в концерне с этим быстро разберётесь. В принципе, мне очень понравилось», — сказал Шипулин.

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