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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30315431/
7 июля 2017, 13:59 | Биатлон | ТАСС

Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от «Калашникова»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по биатлону Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки «БИ-7−7», произведенные концерном «Калашников» (входит в Ростех). Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

<em>МОСКВА 7 июля. /ТАСС/. </em>Члены сборной России по биатлону Антон <span class=error>Шипулин</span> и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки БИ-7−7 произведенные концерном <span class=error>Калашников</span> (входит в <span class=error>Ростех</span>). Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София <span class=error>Иванова</span>. Увеличить
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«Трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов (ныне — директор по спортивным проектам Концерна “Калашников”) привез первые образцы новой биатлонной винтовки “БИ-7−7”, чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке Ижмаша», — сказала Иванова.

«Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть какие-то мелкие недочеты, но я думаю, что вы в концерне “Калашников” с этим быстро разберетесь, а в принципе мне очень понравилось», — оценил винтовку Шипулин.

По словам Ивановой, после испытаний, которые прошли на территории УСБ «Динамо» в Екатеринбурге, Черезов побеседовал с Шипулиным о винтовках, а также о подготовке к предстоящему сезону, Олимпиаде-2018 и работе с тренером Андреем Крючковым.

Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что «Калашников» существенно доработал биатлонную винтовку. По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.
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