Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от «Калашникова»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов (ныне — директор по спортивным проектам Концерна “Калашников”) привез первые образцы новой биатлонной винтовки “БИ-7−7”, чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке Ижмаша», — сказала Иванова.

«Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть какие-то мелкие недочеты, но я думаю, что вы в концерне “Калашников” с этим быстро разберетесь, а в принципе мне очень понравилось», — оценил винтовку Шипулин.

По словам Ивановой, после испытаний, которые прошли на территории УСБ «Динамо» в Екатеринбурге, Черезов побеседовал с Шипулиным о винтовках, а также о подготовке к предстоящему сезону, Олимпиаде-2018 и работе с тренером Андреем Крючковым.

Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что «Калашников» существенно доработал биатлонную винтовку. По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.