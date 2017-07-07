Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от «Калашникова»
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по биатлону Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки «БИ-7−7», произведенные концерном «Калашников» (входит в Ростех). Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
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«Трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов (ныне — директор по спортивным проектам Концерна “Калашников”) привез первые образцы новой биатлонной винтовки “БИ-7−7”, чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке Ижмаша», — сказала Иванова.
«Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть
По словам Ивановой, после испытаний, которые прошли на территории УСБ «Динамо» в Екатеринбурге, Черезов побеседовал с Шипулиным о винтовках, а также о подготовке к предстоящему сезону, Олимпиаде-2018 и работе с тренером Андреем Крючковым.
Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что «Калашников» существенно доработал биатлонную винтовку. По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.
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