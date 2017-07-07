Жужгова: Переходить во взрослый биатлон надо постепенно. Лучше резко не взлетать

«Сбор прошёл удачно. Акцент был сделан в основном на стрелковую и цикличную работу. Выполнили всё, что планировали, в полном объёме. Обошлись без травм, так что всё хорошо.



Продолжаю работать по плану. Конечно, хочу не растерять форму. Чтобы на следующий сбор приехать и сразу включиться без раскачки.



Переход во взрослый биатлон должен быть постепенным. Лучше резко не взлетать, чтобы потом резко не падать. Буду работать, а там посмотрим, как сложится. Важно не перебрать с объёмами, аккуратно подвести себя этому», — цитирует Жужгову «Тюменская арена».