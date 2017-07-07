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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30313922/
7 июля 2017, 12:28 | Биатлон | Чемпионат.com

Жужгова: Переходить во взрослый биатлон надо постепенно. Лучше резко не взлетать

Российская биатлонистка Ксения Жужгова рассказала о своей подготовке к сезону в составе юниорской сборной России и о переходе во взрослый биатлон.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Ксения <span class=error>Жужгова</span> рассказала о своей подготовке к сезону в составе <span class=error>юниорской</span> сборной России и о переходе во взрослый биатлон. Увеличить
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«Сбор прошёл удачно. Акцент был сделан в основном на стрелковую и цикличную работу. Выполнили всё, что планировали, в полном объёме. Обошлись без травм, так что всё хорошо.

Продолжаю работать по плану. Конечно, хочу не растерять форму. Чтобы на следующий сбор приехать и сразу включиться без раскачки.

Переход во взрослый биатлон должен быть постепенным. Лучше резко не взлетать, чтобы потом резко не падать. Буду работать, а там посмотрим, как сложится. Важно не перебрать с объёмами, аккуратно подвести себя этому», — цитирует Жужгову «Тюменская арена».
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