Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30304455/
6 июля 2017, 16:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Скардино: Возможно, это мой последний сезон

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Надежда <span class=error>Скардино</span> сообщила что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

32-летняя спортсменка на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня нет-нет, да и задумываюсь о будущих стартах в Южной Корее. Тем более, что это, возможно, мой последний сезон… Возраст таков, что надо уже смотреть немного в другую сторону.

Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие — только подстёгивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала всё, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще, — цитирует Скардино «Sputnik Беларусь».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Гурьев уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону

Гурьев уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов сообщил, что Леонид Гурьев был уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО