Скардино: Возможно, это мой последний сезон

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32-летняя спортсменка на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня нет-нет, да и задумываюсь о будущих стартах в Южной Корее. Тем более, что это, возможно, мой последний сезон… Возраст таков, что надо уже смотреть немного в другую сторону.

Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие — только подстёгивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала всё, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще, — цитирует Скардино «Sputnik Беларусь».