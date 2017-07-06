Скардино: Возможно, это мой последний сезон
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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Видимо, что-то случилось...
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32-летняя спортсменка на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке.
«Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня
Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие — только подстёгивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала всё, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще, — цитирует Скардино «Sputnik Беларусь».
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