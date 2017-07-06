Биатлонистка Глазырина готовится к олимпийскому сезону в надежде на снятие отстранения

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Глазырина была временно отстранена от стартов Международным союзом биатлонистов (IBU) 10 февраля на основании итогов расследования, которое в отношении российского спорта провела независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Она готовится. Пусть не с командой, а по индивидуальному плану, но она держится молодцом и хочет тренироваться. Недавно провела хороший сбор, сейчас уехала на новый. Хотелось бы, чтобы это все быстрее разрешилось, поскольку прошло уже много времени», — рассказала Стремоусова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. «Человек трудится и надеется, она же изначально централизованно готовилась к Олимпиаде», — пояснила тренер.

Спортсменка была заявлена за сборную России для участия в чемпионате мира, который в феврале прошел в австрийском Хохфильцене, но выступить на нем не смогла: об отстранении IBU сообщил за день до старта биатлонистки на турнире.

Союз биатлонистов России передал в IBU всю информацию относительно доклада Макларена, которая была запрошена международной организацией. На данный момент в отношении Глазыриной ведется расследование. Отстранение будет длиться до вынесения вердикта по делу.