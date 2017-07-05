Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Австрии
5 июля мужская сборная России по биатлону начала тренировочный сбор в Обертиллиахе (Австрия), сообщает «Тюменская арена».
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Под руководством Рикко Гросса и Андрея Падина подготовку будут вести Антон Бабиков, Юрий Шопин, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Сбор завершится 26 июля.
Биатлонисты сборной России начали подготовку к олимпийскому сезону в Белокурихе, а второй сбор провели в Рупольдинге (Германия). После этого сбора Логинов отправился в Беларусь, где потренировался с командой Тюменской области под руководством Максима Кугаевского.
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