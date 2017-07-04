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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30276915/
4 июля 2017, 13:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Канская школа биатлона обратилась к Путину с просьбой о помощи

Одна из самых известных биатлонных ДЮСШ России, носящая имя заслуженного тренера Валерия Стольникова, обратилась с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве лыжероллерной трассы.

Одна из самых известных <span class=error>биатлонных</span> <span class=error>ДЮСШ</span> России носящая имя заслуженного тренера Валерия <span class=error>Стольникова</span> обратилась с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве лыжероллерной трассы. Увеличить
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К сожалению, признанная лучшей в стране в 2013 году школа переживает не лучшие времена, её материально-техническая база нуждается в реконструкции.

Видео обращения детей, занимающихся биатлоном и лыжными гонками в спортивной школе города Канска, родителей и тренера, доступно в Youtube.
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