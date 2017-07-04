Канская школа биатлона обратилась к Путину с просьбой о помощи
Одна из самых известных биатлонных ДЮСШ России, носящая имя заслуженного тренера Валерия Стольникова, обратилась с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве лыжероллерной трассы.
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К сожалению, признанная лучшей в стране в 2013 году школа переживает не лучшие времена, её
Видео обращения детей, занимающихся биатлоном и лыжными гонками в спортивной школе города Канска, родителей и тренера, доступно в Youtube.
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