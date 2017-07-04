Белорусские биатлонистки продолжат подготовку к сезону в спорткомплексе «Раубичи»
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская национальная сборная Беларуси по биатлону начала очередной этап подготовки к новому олимпийскому сезону. Команда будет заниматься в олимпийском спорткомплексе «Раубичи» до 22 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
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