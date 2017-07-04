Белорусские биатлонистки продолжат подготовку к сезону в спорткомплексе «Раубичи»

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Биатлонистки вернулись с учебно-тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене. Подготовку под Минском продолжат все ведущие спортсменки, за исключением Дарьи Домрачевой, которая будет тренироваться в Хохфильцене.

Мужская сборная из «Раубичей» переехала в Санкт-Петербург, где спортсмены попробуют свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.