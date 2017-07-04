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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30276909/
4 июля 2017, 13:12 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусские биатлонистки продолжат подготовку к сезону в спорткомплексе «Раубичи»

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская национальная сборная Беларуси по биатлону начала очередной этап подготовки к новому олимпийскому сезону. Команда будет заниматься в олимпийском спорткомплексе «Раубичи» до 22 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Биатлонистки</span> вернулись с <nobr>учебно-тренировочного</nobr> сбора в австрийском Хохфильцене. Подготовку под Минском продолжат все ведущие спортсменки за исключением Дарьи Домрачевой которая будет тренироваться в Хохфильцене. Увеличить
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Биатлонистки вернулись с учебно-тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене. Подготовку под Минском продолжат все ведущие спортсменки, за исключением Дарьи Домрачевой, которая будет тренироваться в Хохфильцене.

Мужская сборная из «Раубичей» переехала в Санкт-Петербург, где спортсмены попробуют свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.

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