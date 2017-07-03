Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлону

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Девятьяров, который ранее специализировался на лыжных гонках, приступил к работе с биатлонной командой на тренировочном сборе в словенской Поклюке, который прошел с 7 по 26 июня.

«На первом сборе все прошло без сбоев, мы выполнили работу согласно намеченным планам. Что касается Михаила Талгатовича [Девятьярова], то он очень хорошо влился в команду и никаких сложностей в плане коммуникации со спортсменами и тренерским коллективом не возникло. Так что стартанули хорошо», — сказал Коновалов.

Следующий тренировочный сбор команда проведет в эстонском Отепя c 5 по 25 июля. На нем к команде присоединятся чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова и бронзовый призер чемпионата мира в смешанной эстафете 2017 года Ольга Подчуфарова. Первый предсезонный сбор биатлонистки пропускали по согласованию с тренерским штабом.