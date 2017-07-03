Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной России
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова и бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова будут работать вместе с национальной командой России на
учебно-тренировочном сборе в эстонском Отепя. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной страны Сергей Коновалов.
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Первый предсезонный сбор, который проходил в словенской Поклюке, Юрлова и Подчуфарова пропускали по согласованию с тренерским штабом. Биатлонистки тренировались вместе в Австрии.
«Сейчас вся команда будет тренироваться в полном составе. Завтра в Москве они еще будут проходить этапное комплексное обследование, после этого все вместе вылетаем на сбор», — сказал Коновалов.
Сбор национальной команды в Отепя пройдет c 5 по 25 июля.
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