Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной России

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Первый предсезонный сбор, который проходил в словенской Поклюке, Юрлова и Подчуфарова пропускали по согласованию с тренерским штабом. Биатлонистки тренировались вместе в Австрии.

«Сейчас вся команда будет тренироваться в полном составе. Завтра в Москве они еще будут проходить этапное комплексное обследование, после этого все вместе вылетаем на сбор», — сказал Коновалов.

Сбор национальной команды в Отепя пройдет c 5 по 25 июля.