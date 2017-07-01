Иван Черезов: Надеюсь, Слепцова отберется в Пхенчхан-2018
Трехкратный чемпион мира — о нынешней деятельности и ожиданиях от сезона.
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— Известно, что вы — руководитель спортивных проектов концерна «Калашников», который тесно сотрудничает с Союзом биатлонистов России (СБР), но не совсем понятно, что это значит. Объясните.
— Мы помогаем сборной тем, что поставляем детали для оружия. В прошлом году передали четыре винтовки, которые по итогам наших испытаний были признаны лучшими по кучности. Причем тесты проходили в специальной холодильной камере при температуре «минус» 20. Есть у нас
— А вы как раз связующее звено?
— Да. После того, как в прошлом году было объявлено о моем назначении, многие из мира биатлона стали звонить, интересоваться.
— Эти четыре винтовки, о которых вы говорили, ушли конкретным людям?
— На данный момент они используются как резервные.
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— Правильно понимаю, что лучшие винтовки — немецкие?
— У многих сформировалось такое мнение, но оно не совсем верное.
— Просто почти у всех спортсменов оружие производства именно этой страны.
— Это связано с тем, что представителям других стран добраться до того же Ижевска очень сложно. И наладить коммуникацию даже для того, чтобы покупать
— Можно сделать акцент на том, чтобы в ближайшие годы именно у российской сборной большинство винтовок было ижевскими.
— Вот над этим мы и работаем. Другое дело, что перед командой сейчас стоит задача выиграть золотую медаль в Пхенчхане-2018. И заставлять спортсменов сейчас переходить на другое оружие или марку лыж не имеет никакого смысла. В олимпийский сезон не до экспериментов. А вот с резервом и юниорами надо работать уже сейчас. Для нас главное, чтобы им было комфортно с нашим оружием.
— Немецкие и российские винтовки сильно отличаются по цене?
— Наши в разы дешевле, хотя в качестве не уступают.
— Сколько стоит немецкая винтовка?
— Доходит до полумиллиона рублей. Самая дорогая наша — 120 тысяч.
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— Вы уже упомянули про золотую медаль в Пхенчхане, но по плану СБР россияне должны завоевать в Корее сразу пять призовых мест, включая два первых.
— Два золота — это, наверное, мужская эстафета и одна личная победа. Плюс призовые места в женской эстафете, смешанной и еще одна от мужской команды. Это мои личные рассуждения. Вообще, если звезды сойдутся — это возможно.
— Прошлый сезон вам запомнился спортивными результатами или
— У меня гораздо сильнее отложилась долгожданная победная эстафета на чемпионате мира. Скандалы вокруг спорта очень надоели. Допинг, нервотрепка с допуском перед Рио, доклад Макларена… Когда
— Наверное, рады сейчас, что завершили карьеру до всех этих темных дел?
— Я так вопрос не ставлю.
— Сейчас болеете в первую очередь за тех, с кем сами выступали? Причем, наверное, не только за наших, но и, например, за Оле Эйнара Бьорндалена?
— Мне кажется, за Бьорндалена переживают все (смеется). Несмотря на свой возраст, он
— Волков после победной эстафеты на чемпионате мира сказал, что он — талисман. Так и есть?
— Давайте дождемся Олимпийских игр в Корее.
— Другая ваша хорошая знакомая Светлана Слепцова в олимпийскую команду отберется?
— Очень на это надеюсь. Она сейчас самая старшая в команде и я прекрасно понимаю, что она чувствует. Сам был в такой же ситуации и также стремился пробиться в основу. Функционально Света очень сильна. По этой части, уверен, она вообще лучшая в сборной. Вопрос в другом.
— В чем?
— Когда она была моложе, то горы сворачивала. И мозг привык к этому. Сейчас она хочет делать то же самое — и это желание приводит к определенным ошибкам, которые как раз и не дают закрепиться и показать достойный результат. Я сам наступал на эти грабли. Надеюсь, Свете, в отличие от меня,
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